Jóvenes son detenidos en el Metro por no usar cubrebocas

Pese a que las cifras no muestran tregua alguna entre el coronavirus y la población, hay quienes insisten en ignorar las medidas sanitarias y mantienen una actitud de alto riesgo en lugares públicos, como el caso reportado en redes sociales este jueves en el Metro de la Ciudad de México.

“Mira, para empezar estoy vacunado, ¿okay? Soy del IMSS y trabajo en el IMSS”.

En una serie de videos compartida en Facebook, se muestra el momento en que unos elementos de la Policía de Transporte someten a un pasajero, quien no portaba cubrebocas señalando “estar vacunado” y ser trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “No mi hermano, no me voy a bajar”, indica a los policías, quienes le preguntan “¿cuántas se tomó?”, pues presumiblemente el joven podría estar en estado de ebriedad, al igual que su acompañante.

“Mira, para empezar estoy vacunado, ¿okay? Soy del IMSS y trabajo en el IMSS”, reacciona el usuario ante el llamado de atención de los elementos policiacos, quienes le explican que no puede estar sin cubrebocas en el transporte público. En otro de los videos compartidos se aprecia que el joven se está resistiendo a la detención al interior del vagón.

En un tercer video se muestra que su acompañante, una mujer joven, también intenta ser detenida por los policías, ya en el exterior del vagón, aunque se comporta agresiva con los elementos; “pudiéndose bajar a la buena”, señala la usuaria que captó la detención. “De hecho vienen, bien pinches alcoholizados”, reitera.

Muchos de los comentarios en dicha publicación también reprueban el comportamiento y actitud de los jóvenes, y celebran el actuar de los elementos de la Policía de Transporte que acudieron a su detención.