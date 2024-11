Con la finalidad de continuar garantizando el derecho al trabajo y como estrategia para fortalecer la construcción de la paz, este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la nueva fecha de inscripción para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, la cual comienza este domingo 1 de diciembre a través de la página oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

"Sigue el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue como un programa de construcción de paz, de atención a los jóvenes que son el presente y el futuro de México", dijo la Mandataria.

"Jóvenes Construyendo el Futuro tiene que ver con dejar de ver a los jóvenes como responsables de no tener empleo o no tener educación, dejando al Estado como se pensaba antes, como si no tuviera responsabilidad. La educación es un derecho y la responsabilidad de que la educación sea un derecho es del Estado mexicano, eso es lo que recuperamos, los jóvenes tienen derecho al empleo (…) Nosotros nos responsabilizamos de potenciar la economía para que haya empleo para las y los jóvenes", agregó Sheinbaum durante "La Mañanera del Pueblo" de hoy.

Puntualizó que este programa estará disponible en toda el país, pero se dará especial énfasis su implementación en zonas vulnerables, para lograr ofrecer a las y los jóvenes que podrían estar expuestos a involucrarse con grupos delictivos, una opción diferente de vida.

"Jóvenes Construyendo el Futuro es parte de una política que le llamamos economía moral, Humanismo Mexicano, y que tienen que ver con el desarrollo del país, que no solamente ha permitido a millones de mexicanos y mexicanas salir de la pobreza, sino que impulsa la economía".

Al respecto, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, estimó que en esta nueva convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro serán 90 mil nuevos beneficiarios que comenzarán con su capacitación en enero 2025.

Destacó que el programa ha beneficiado a cerca de 3 millones -60 por ciento, mujeres y 40 por ciento, hombres- lo que ha permitido avanzar en otorgar el derecho al trabajo. Además, de que siete de cada 10 beneficiarios han encontrado un empleo u ocupación productiva.

