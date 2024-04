Jorge Álvarez Máynez consideró que “no es sensato” reducir a 60 años la edad para pensionarse pues costaría casi 200 mil millones de pesos a las arcas públicas de México.

Durante la 87 Convención Bancaria, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) también planteó que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones mejorará el esquema financiero del país.

“Yo no bajaría la edad de la pensión para adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional y no me parece que sea sano con las presiones fiscales que ya tiene el país para el gasto”, indicó el candidato de MC.

“Me gustó el esquema que se construyó, se le deben mucho a los empresarios que tuvieron la visión de construir una reforma que sí ayudó al sistema de pensiones a arreglar, pero yo creo que hay que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones”, agregó el político zacatecano.

Aseguró que eventualmente en México se tendrá que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas obreros patronales, pues termina siendo una doble o triple carga para la formalidad y, a la postre, castiga a los empresarios que dan de alta a sus trabajadores en el IMSS, en el Infonavit, que cumplen con sus obligaciones fiscales.

CT