Jaime Maussan presentará más “extraterrestres” en la Cámara de Diputados

El próximo 7 de noviembre, Jaime Maussan acudirá nuevamente a la Cámara de Diputados para hablar de la vida no humana o "exrtraterrestres" y prometió llevar cuerpos u objetos que confirmen la existencia de los mismos.

Maussan comentó que con este acto se busca que se impulse una reforma a la Ley de Protección del Espacio Aéreo para que se establezca que no se podrá clasificar como información de seguridad nacional todo lo relacionado a este fenómeno.

El pasado mes de septiembre, el ufólogo había presentado un par de momias "no humanas" ante la Cámara de Diputados, este hecho se volvió noticia mundial, y especialmente en México generó mucha controversia por haber dicho que la Universidad Autónoma de México (UNAM) tuvo participación en los estudios científicos de carbono-14.

Es preciso señalar que la UNAM aclaró su relación con los estudios, en la que detalló que los integrantes del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas Aceleradores (LEMA) del Instituto de Física explicaron que sólo podían dar con la antigüedad de la muestra, pero no algún dato más.

El ufólogo mexicano, Jaime Maussan dijo en conferencia: "Vamos a ver nuevas cosas que nuevamente van a levantar una controversia mundial". Asimismo respondió a quienes han dicho que los cuerpos no humanos que presentó son falsos, como el Ministerio de Cultura de Perú, quien dijo que no había entidad científica que haya confirmado que los restos sean no humanos:

"Lo que se presentó en el Congreso de México el pasado 12 de septiembre son cuerpos auténticos. Lo que hizo el Ministerio de Cultura de Perú fue presentar los análisis de cuerpos distintos y así tratar de decir que eran cuerpos armados", aclaró Maussan.

La desvergüenza de Morena no tiene límites.



En la víspera de una sesión solemne por la conmemoración del derecho al voto de las mujeres mexicanas, montan un show en el pleno con el charlatán que denigró la imagen del Poder Legislativo con falsos cuerpos de supuestos alienígenas. pic.twitter.com/KzF4tGHy53 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 17, 2023

