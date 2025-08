Tras casi 20 años preso sin sentencia, Israel Vallarta Cisneros, señalado presunto integrante de la banda de secuestradores Los Zodiaco, salió este pasado viernes 1 de agosto del penal de El Altiplano.

La liberación se da, luego de que una jueza federal lo absolvió de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, que le imputó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía General de la República (FGR).

Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, determinó el jueves pasado, que no hay pruebas que demuestren la responsabilidad plena de Vallarta Cisneros en dichos delitos, por lo que ordenó su inmediata libertad, aunque la fiscalía aún puede apelar la sentencia absolutoria.

¿Qué dijo Sheinbaum del caso?

Sobre esta liberación, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló este lunes en su conferencia matutina.

“Israel Vallarta que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza con sus propios criterios decide liberarlo, eso es importante decirlo, porque no lo liberó la Presidenta de México, ni el gobierno de la República, sino fue una jueza, que de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassez que ya había sido liberada hace tiempo, donde incluso intervino la Corte”, dijo la Mandataria.

Sheinbaum resaltó que no se puede dejar atrás cómo ocurrió esta situación, calificada como un montaje.

“No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión en el que esta persona fue detenida, porque fue un montaje, reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora, un montaje articulado por lo menos por un conductor de televisión, él ya ha hablado de este tema además en otras ocasiones”, recordó la Presidenta.

También se le cuestionó sobre si el Estado mexicano le pedirá disculpas a Israel Vallarta, a lo que Sheinbaum Pardo respondió que él tiene su derecho, pero aclaró que hay un procedimiento en la ley. "Él tiene que, en todo caso, solicitar. La ley es muy clara. Tiene que evaluarse con respecto a la ley. Hay una ley, no es un asunto personal ni subjetivo. Hay una ley que especifica cómo debería ser", comentó.

Destacó que vale la pena poner énfasis en cómo se manejaba antes la justicia, concretamente durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

“Es importante ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas, en la época de Felipe Calderón y del nombrado y ultra renombrado Genaro García Luna, que hizo un montaje en la televisión para supuestamente demostrar lo buenos que eran ellos para atender la situación de secuestro”, expresó Sheinbaum.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV