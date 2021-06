Instruyen a SRE facilitar trámite de pasaporte a zapatistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que se facilite el trámite de la obtención de pasaportes a una delegación de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que busca recorrer diversos países de Europa en los próximos días.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que se enteró de esta situación durante la reunión del gabinete de seguridad, por lo que pidió al canciller Marcelo Ebrard Casaubon que atienda de inmediato el caso.

"Ayer se me dio a conocer de que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a alguna comisión de indígenas zapatistas que van a Europa. Hoy en la mañana me enteré sobre esto, y ya le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes, y que de inmediato se atienda y que no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos, compañeros indígenas para poder salir del país. Hoy mismo vamos a aclarar esta situación".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su gobierno no es autoritario y es respetuoso de las libertades de toda la población.

"Pero independientemente de lo que haya sucedido, si se cometió un error se va a resolver para que tengan la posibilidad de viajar sin ningún problema, se les ayude y se les facilite porque nosotros no somos autoritarios, no somos antidemocráticos, somos respetuosos de la libertades para todos", agregó.