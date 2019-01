Iniciativa privada apoya combate a ordeña, pero con plan de abasto

La estrategia de combate al robo de combustible que emprendió el Gobierno federal era necesaria, pero para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, no se tomaron las medidas de apoyo necesarias para evitar el desabasto que se registra actualmente en las regiones Occidente y Centro.

“Es muy importante la acción que se ha tomado para combatir el huachicoleo, (pero) a la vez es muy importante que no haya desabasto porque se pararía la actividad del país y, por ello, es urgente que la autoridad tome las medidas necesarias”, explicó al salir de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules.

En su opinión, la situación actual coloca en riesgo la distribución de mercancías en ciertos estados del país, e incluso el abastecimiento de energía. Se trata, dijo, de una “crisis que puede agravarse” y que si bien el objetivo final de combatir el robo es muy importante, también lo es asegurar el abasto de combustibles. “Hemos buscado respuesta de la Secretaría de Energía para un plan específico que dé confianza y certeza”.

El Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, coincidió en que la escasez puede afectar el reparto de mercancías si la situación actual se prolonga, sobre todo de bienes perecederos como lácteos, panificación y cárnicos, aunque la autoridad les dijo que a partir de hoy habrá solución.

Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también expuso su opinión, aunque él lo hizo a través de Twitter. Allí, afirmó que “decir que no hay desabasto es una burda mentira”, ya que “millones de personas y miles de empresas dan testimonio de ello”.

Y aunque sostuvo que también Coparmex apoya el plan contra el huachicoleo, e incluso lo ve como “una decisión impostergable y valiente”, consideró que su planeación es “pésima” y la implementación “torpe”.

Ayer, durante una entrevista en la Ciudad de México, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calculó que, de mantenerse el abasto de 94 mil barriles diarios de combustible que prometió Petróleos Mexicanos (Pemex), pasarían hasta 10 días más para normalizar el flujo.

“Me da gusto que se esté combatiendo un problema como el del huachicol, pero me parece que no se midieron las consecuencias y el impacto que iba a tener en los ciudadanos una medida que, si bien me parece plenamente justificada, creo que está siendo muy mal implementada”.

Si Pemex cumple, en 10 días se normaliza el abasto: Alfaro

Petróleos Mexicanos (Pemex) debe cumplir su compromiso de hacer llegar 94 mil barriles de combustible diarios, durante los próximos 10 días, para que se regularice la disposición de gasolina en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), afirmó el gobernador, Enrique Alfaro, quien explicó que esa cantidad representa el consumo ordinario del energético en la metrópoli, más un 30% adicional para almacenamiento y compensar lo que se dejó de recibir el pasado fin de semana por el cambio de estrategia de distribución del combustible y el cierre del poliducto Guadalajara-Salamanca.

“Tengo muchas dudas de que se vaya a poder sostener ese ritmo de abasto a través de pipas. 94 mil barriles es una cantidad impresionante; no sé cómo lo estén pensando hacer porque una cosa es llevar la gasolina a la ciudad y luego, el segundo problema es cómo lo distribuyes a los centros de abasto. Espero que se cumpla el compromiso que hizo el director de Pemex de estar en comunicación permanente y permitirnos hacer una evaluación detallada de cómo va funcionando la estrategia para, con datos ya en la mano, valorar si se está avanzando en la solución del problema”, planteó.

Según el mandatario estatal, para el fin de la semana se tendrá un análisis preliminar de las pérdidas generadas por falta de gasolina. Dejó en claro que apoya la estrategia de combate al robo de combustible (huachicoleo) lanzada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reiteró que la molestia es porque no se tomaron previsiones para que las medidas no afectaran a las personas y no hubo comunicación con las autoridades locales.

“El impacto que tuvo este asunto el fin de semana y el día lunes llegó en algún momento a tener hasta 70% de las gasolineras del Área Metropolitana de Guadalajara cerradas o con capacidad de abasto limitada”.

Planteó que, durante años, Pemex fue negligente en el combate al robo de combustible y reconoció que Jalisco no tiene la capacidad para dar seguridad al poliducto Guadalajara-Salamanca. Finalmente, destacó que, a diferencia de lo registrado en otras Entidades, en Jalisco no se han reportado brotes de violencia ni protestas por el desabasto.

Pierde 2 horas y media en la fila

Paola Donato tuvo que avisar en su trabajo que llegaría tarde; esperó por dos horas y media para cargar gasolina. Desde las 8:15 horas acudió a la despachadora ubicada en el cruce de las avenidas Patria y Naciones Unidas, donde se unió a más de 250 vehículos que esperaban su turno sobre las laterales de ambas vialidades.

La organización de los trabajadores del lugar permitió que los autos pasaran conforme llegaban, pero había quienes buscaban meterse a la fila, lo que representó un carril menos para el tránsito vehicular cotidiano. Eso hizo que algunas rutas del transporte público que circulan de manera habitual sobre Patria lo hicieran por calles aledañas.

En la gasolinera ubicada en el cruce de Palomar y Arias y Periférico Norte, Miriam Arellano esperó una hora y 45 minutos. Ya iba a llegar, pero se quedó sin combustible antes de alcanzar a la bomba y bajó de su vehículo para comprar y llevarlo en una bolsa especial. “Para poder vendérmela se fijaron que ya no traía nada”.

En ese punto, la fila alcanzó cerca de dos kilómetros de largo. “Y ahorita está corta. El sábado, cuando empezó el problema, llegaba hasta la plaza. Se hacía mucho conflicto con los carriles y hasta a gritos se agarraban”, dijo Édgar Barajas, trabajador de la despachadora, quien se aseguraba que los vehículos siguieran la línea de manera ordenada.

CLAVES

Recuperar reservas, hasta en un mes

Amegas. Aunque Jalisco ya recibe gasolina para satisfacer la demanda diaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que el Estado tenga una autonomía de cinco días de combustibles aún falta reponer las reservas… y para que eso suceda es necesario un mes más.

Autonomía. Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), explicó que los millones de litros que garantizará Pemex son los que se consumen diariamente, pero “lo que se requiere es que tengamos una autonomía de combustibles para cinco días, y ahora se trabaja con un inventario de un día. Es decir: al día siguiente ya no hay”, dijo a Radio Fórmula.

Blindaje. El líder gasolinero también explicó que el traslado de combustible para Jalisco se sigue haciendo a través de pipas, y que, para abastecer al Estado, Pemex utilizará 150 pipas con el triple de capacidad, pero debido a los riesgos que representan, éstos vehículos estarán custodiados por la Marina y el Ejército.

Morelia. La escasez de combustible se agrava en diversos puntos del país. Tanto, que en Michoacán cuatro de cada 10 unidades del transporte público dejaron de circular. Son alrededor de dos mil 400 vehículos menos.

Exjefe de seguridad de pemex, en la mira: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investiga al general Eduardo León Trauwitz, exencargado de Pemex Seguridad, por su probable participación en el robo de hidrocarburos dentro de la empresa.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que el exfuncionario se encuentra en la lista de personas que se investigan. “Sin que haya todavía nada definitivo”, aclaró.

El Mandatario explicó que su Gobierno está trabajando en la indagatoria que llegará hasta el fondo.

Trauwitz era el responsable de vigilar la red de ductos de Pemex y, en el sexenio pasado, era el encargado de combatir la ordeña de combustibles, un delito que se disparó y generó una seria crisis a escala nacional.

El Presidente López Obrador ha señalado que robo de combustibles en Pemex fue permitido desde el Gobierno en las pasadas administraciones.

León Trauwitz fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando el político priista fungió como gobernador del Estado de México.

Postura blanquiazul

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió un inmediato abasto de gasolina en todo el país, pues la situación se ha vuelto “crítica y desesperante” en algunos de los estados más productivos del país. “En Guanajuato, de 583 gasolineras, sólo 96 tienen gasolina. En Michoacán, nueve de cada 10 no tienen combustible y en la ciudad de Guadalajara sólo está abasteciendo 40% de la demanda de gasolina”. Cortés Mendoza indicó que millones de habitantes resultan afectados; entre ellos, enfermos que no puede ser trasladados en emergencias, comerciantes que no pueden abastecer sus negocios y familias que no pueden llevar a sus hijos a la escuela.

Priistas y panistas arman bloque

Las fracciones parlamentarias del PAN y PRI en el Congreso del Estado criticaron la estrategia para combatir el tráfico de combustible. Gustavo Macías, panista, lamentó que frenar el huachicoleo afecte a la población en general. Mariana Fernández, priista, dijo que se creó una crisis para crear distracción.

Racionan ventas en estaciones de servicio

Una de cada 10 gasolineras en las zonas con crisis de abasto pidieron, verbalmente, permiso para racionar la venta de combustible a los consumidores, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

“En lo general no puedes limitar la venta, es una medida excepcional y no está generalizada”. El funcionario federal comentó que hay gasolineras que venden un máximo de 10 litros por cliente, aunque hay otras que decidieron poner topes de 20, 30 y hasta 40 litros.

Descartó que haya alzas de precios provocadas por esta situación. Al contrario, dijo que estos van a la baja, que tampoco se registran abusos y que sólo tienen una queja contra una gasolinera en estos días de desabasto.

“En el municipio de León, Guanajuato, en donde el consumidor, de manera fundada, se quejaba que le estaban despachando combustible a ciertos consumidores, clientes de la gasolinera, y no a los que estaban formados en la fila”, dijo.

Ante ello, realizaron un operativo para revisar que las gasolineras cerradas no tuvieran gasolina guardada, y luego especular en futuras ventas de combustible. Así, constataron que solamente tuvieran los cinco mil litros mínimos para evitar que se produzcan gases, porque los tanques de almacenamiento no pueden quedar vacíos.

