Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su último Informe de Gobierno como jefe del Ejecutivo Federal. Si trabajaste hoy 1ro. de septiembre, es importante que sepas cómo se te debe remunerar.

Este evento marca el final del mandato del presidente López Obrador y representa un acto de gran importancia política y social en México. Sin embargo, es relevante aclarar si este día es considerado un feriado o un día de descanso obligatorio.

¿Es el 1ro. de septiembre un día feriado?

El Informe de Gobierno es una ceremonia anual establecida por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley de Planeación. En esta ocasión, el presidente López Obrador ofreció su sexto y último informe, que tiene un significado especial debido a su despedida del cargo.

A pesar de la relevancia de este evento, el 1 de septiembre NO está catalogado como un día feriado o de descanso obligatorio en México. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta fecha no está incluida en la lista de días festivos oficiales, lo que implica que las actividades laborales se llevarán a cabo como en cualquier otro día regular.

La Ley Federal del Trabajo establece que los días festivos en México son aquellos en los cuales los trabajadores tienen derecho a no laborar y a recibir su salario completo. Entre estos días se encuentran el 1 de enero (Año Nuevo), el 5 de febrero (Día de la Constitución), y el 16 de septiembre (Día de la Independencia), entre otros. El 1 de septiembre no figura en esta lista, por lo que no es obligatorio el descanso para los trabajadores.

¿Cómo se remunera el trabajo el 1 de septiembre de 2024?

Dado que el 1 de septiembre no es un día feriado, los empleados que trabajen en esta fecha no tendrán derecho a recibir un pago extra . Las labores realizadas durante el Informe de Gobierno se remunerarán de la misma manera que en cualquier otro día ordinario.

Es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo estipula que, en caso de que un trabajador labore en un día festivo oficial, el empleador debe pagarle un salario doble, además del salario diario correspondiente al descanso obligatorio. No obstante, esta normativa no aplica al 1 de septiembre, ya que este día no está catalogado como feriado.

Días festivos que sí se remuneran al doble en México

Para comprender mejor la situación, es útil conocer los días festivos oficiales en México según la Ley Federal del Trabajo y cómo se remuneran. En 2024, los días feriados oficiales son:

1 de enero: Año Nuevo

5 de febrero: Día de la Constitución (primer lunes de febrero)

21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo: Día del Trabajo

16 de septiembre: Día de la Independencia

20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana

25 de diciembre: Navidad

En estos días, los trabajadores tienen derecho a descansar sin perder salario. Si deben trabajar en alguno de estos días festivos, la ley establece que deben recibir el doble de su salario diario, además del salario correspondiente al día festivo.

Además de estos días, algunas empresas otorgan descansos adicionales o permisos especiales en fechas relacionadas con festividades locales o acuerdos internos, aunque el 1 de septiembre NO está incluido en este grupo. Por lo tanto, las actividades laborales deberán realizarse como en cualquier otro día hábil.

BB