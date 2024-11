Si quieres revisar tu cuenta Infovanit por medio de tu computadora o celular es muy sencillo, si tienes duda acerca de cómo hacerlo aquí te dejamos una guía que te puede ayudar a entrar y verificar la información de tu cuenta.

Guía paso a paso para entrar a tu cuenta Infonavit

1.- Ingresa a "Mi cuenta Infonavit" y haz clic en la pestaña "quiero una cuenta".

2.- Regístrate con tu clave única de registro de población (Curp), clave de registro federal de contribuyente (Rfc) y número de seguro social.

3.- Verifica tu información y datos de contacto.

4.- Lee y acepta los términos del aviso de privacidad.

5.- Verifica en tu correo de entrada o spam el correo de confirmación.

6.- Recibirás un mensaje por medio SMS para activar tu cuenta.

7 .- ¡Listo!

¿Qué hago si ya tenía cuenta y no recuerdo mi usuario y/o contraseña?

Dentro de la misma página hay una pestaña que la puedes encontrar con el nombre de "recuperar usuario y contraseña" solo tienes que hacer clic e ingresar el correo con el que hiciste el registro. Si no te aparece la pestaña puedes ir directamente al link correspondiente.

Infonavit recomienda que si ingresas a la página lo hagas desde Google Chrome como primera opción o como segunda opción Internet Explorer.

Si llegas a tener algún problema o inconveniente en tu registro puedes comunicarte al Infonatel al 5591715050 o al 800 008 3900, opción 2 de patrones, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Así que no olvides registrarte y verificar la información que necesitas, ya que en esta página puedes verificar todo lo necesario sobre tu Infovanit: estados de cuenta históricos y actuales, puntos, créditos, etc. así que no olvides ingresar para tener conocimiento sobre tus finanzas.

