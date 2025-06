Luego de que el director del Infonavit, Octavio Romero, anunció que se otorgarán facilidades a los invasores de viviendas para adquirir los inmuebles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la propiedad privada está protegida, ya que está consagrada en la Constitución. Sin embargo, justificó que no se pueden cerrar los ojos ante la existencia de más de 800 mil casas abandonadas o que están siendo pagadas pero no habitadas.

“No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya dudas al respecto, para evitar malas interpretaciones como las que han hecho algunas personas en los medios”.

En ese sentido, señaló que se están analizando varias opciones para atender el caso de viviendas “abandonadas” u ocupadas por “invasores”. “Lo que sería un absurdo es que esas casas se mantuvieran en abandono o en situación irregular”.

Acentuó que: “Cumpliendo la ley y garantizando que no haya fraude ni afectación a la propiedad privada o a los trabajadores, se están explorando alternativas para evitar que estas viviendas permanezcan desocupadas. No podemos simplemente cerrar los ojos y decir: ‘Están ocupadas ilegalmente; no hacemos nada’”.

No obstante, aclaró que si un juez determina que la ocupación es ilegal y se busca llegar a un acuerdo, la autoridad deberá proceder conforme a derecho.

“Tenemos que dar alternativas ante la gran cantidad de viviendas y lotes que hoy no están ocupados o que lo están por personas que no las compraron. Pero siempre resolviendo el tema de la propiedad, sobre todo si hay un crédito de por medio. Por eso es tan importante el censo” que se está elaborando.

El Infonavit anunció que implementará un plan para que las personas que hayan invadido una vivienda deshabitada puedan adquirirla mediante un esquema de arrendamiento con opción a compra y, eventualmente, escriturarla a su nombre en un plazo de cuatro a cinco años.

Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, explicó que, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, se está realizando un censo. De las 843 mil viviendas registradas por el instituto, se han contabilizado 168 mil (un 20 % de avance), de las cuales 145 mil están habitadas y 23 mil se encuentran deshabitadas o vandalizadas.

En el caso de las viviendas habitadas de manera irregular, no se procederá a desalojar a los ocupantes. En su lugar, se buscará llegar a acuerdos mediante el arrendamiento con opción a compra, es decir, se regularizará la ocupación.

