Influencer mexicano busca salvar su puesto de tacos casándose con rusa

Desde hace varios años, el influencer mexicano Gio Zárate mantiene un restaurante de tacos en Rusia llamado “Taco By” ; sin embargo debido a las políticas de ese país, para continuar con su emprendimiento, necesita contar con la ciudadanía rusa, lo que implica cumplir con ciertas responsabilidades ante las autoridades del país.



Así que para cumplir con esa medida, Gio optó por contraer matrimonio con su mejor amiga rusa, Yulia, quien a pesar de no tener ninguna relación sentimental con el mexicano, decidió apoyar a su amigo para que pudiera continuar con su negocio.

¿Por qué no optó por otras soluciones?

El influencer reveló que recibió múltiples sugerencias para resolver la situación sin recurrir al matrimonio, como utilizar un prestanombres. Sin embargo, descartó esta opción por los riesgos legales que implicaría. Explicó que las autoridades rusas son muy estrictas en este tipo de situaciones y que cualquier irregularidad podría derivar en sanciones económicas severas.

"No puedo dar muchos detalles, pero ustedes pueden intuir lo que está pasando. Muchos me dijeron: ‘eso se arregla con un prestanombres’ , pero aquí no estoy en México y si las autoridades descubren algo irregular, las multas son enormes", señaló Zárate en uno de sus videos.

¿Cómo será el matrimonio con su mejor amiga?

Yulia, su amiga desde los 16 años, aceptó ayudarlo a través de un matrimonio legal con la condición de que su relación permanezca estrictamente amistosa. Aunque la solución parece sencilla, Zárate aclaró que el proceso burocrático no será rápido ni fácil.



"Vamos a casarnos, pero vamos a seguir siendo amigos. El problema es que este proceso no se resuelve en un fin de semana, sino que tomará bastante tiempo" , explicó. La pareja deberá permanecer legalmente casada por al menos un año para que el trámite sea reconocido formalmente.

¿Por qué no vende el restaurante?

Otra opción que algunos seguidores le propusieron fue vender "Tacos By" , ya que el negocio sigue siendo rentable. Sin embargo, Zárate rechazó esta idea rotundamente, argumentando que preferiría cerrar el restaurante antes que venderlo a un ciudadano ruso.

"El único problema de venderlo sería que terminaría en manos de un ruso, y la verdad es que este negocio es de todos ustedes", declaró. Con esta postura, reafirmó su compromiso de mantener su restaurante funcionando, aunque esto signifique asumir una de las decisiones más complicadas de su vida.

¿Cómo ha reaccionado la audiencia ante su decisión?

El anuncio de Zárate ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos apoyan su determinación de salvar su negocio, otros advierten sobre los riesgos de un matrimonio por conveniencia en un país con leyes rigurosas.

A pesar de las dudas y el debate, el influencer se mantiene firme en su decisión y se prepara para afrontar este reto junto a Yulia, quien se ha convertido en un pilar fundamental en su vida y en su lucha por conservar su restaurante de tacos en Rusia.



