INE multó a estos partidos por irregularidades detectadas durante el ejercicio 2023

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar a los partidos políticos por un monto de 396 millones 977 mil 859 pesos, por irregularidades detectadas durante el ejercicio 2023, siendo el PRI y PT los partidos más sancionados.

Además, avaló realizar una auditoría especial de cuatro meses contra los partidos que tienen adeudos del ISR de sus trabajadores, y por el tema de impuestos en general, al señalar que son irregularidades que arrastran incluso desde el año 2014. Inicialmente, el INE planteaba sanciones por la cantidad de 556 millones 989 mil 656 pesos, pero tras algunas modificaciones aprobadas por las consejerías, la cifra bajó alrededor de 160 millones de pesos, según cifras preliminares.

Las multas las encabeza el PRI con 113 millones 908 mil pesos; en segundo lugar, el Partido del Trabajo con 105 millones 622 mil pesos; PAN, con 42 millones 661 mil pesos; Morena, con 35 millones 307 mil; Partido Verde, 17.2 millones y Movimiento Ciudadano, 14 millones.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, señaló que el adeudo por pago de impuestos de los partidos políticos asciende a 249 millones de pesos, que equivale a 308 millones 214 mil pesos en multas. En este caso, Morena manifestó haber liquidado el adeudo ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que existe la presunción que tiene solventado el tema de impuestos con dicha autoridad.

Sin embargo, la consejera expuso que según sus cuentas aún deben 60 millones de pesos, aunque sí han realizado un esfuerzo por ponerse al corriente con estos pagos. Apuntó que hay diferencias entre lo revisado por la Unidad de Fiscalización, lo reportado por los partidos políticos, así como lo informado por el propio SAT, por lo que se propone ordenar una auditoría especial de cuatro meses, para dar certeza a la situación tributaria de todos los sujetos obligados.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó un oficio del SAT que acredita que no hay irregularidades en el pago del ISR de los trabajadores en el periodo de octubre de 2019 a 2023 , es decir, en los últimos cinco años. "En Morena hemos contribuido con el pago de impuestos, una obligación mínima y elemental que tenemos todos los partidos y aquí está nuestro cumplimiento", afirmó.

La infracción más recurrente son los egresos no reportados; siguen los egresos no comprobados y aquellos sin objeto partidista, que concentran un 61% de las sanciones. También se mencionan las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, las cuentas por cobrar con antigüedad también mayor a un año, no destinar el recurso establecido para actividades específicas.

EM