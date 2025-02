INE aprueba urna única para elección del Poder Judicial

El Consejo General del INE aprobó el modelo de casillas para la elección del Poder Judicial, estableciendo el uso de una urna única para recibir todos los votos. Además, se decidió que el escrutinio será realizado por los consejos distritales en lugar de los funcionarios de casilla.

La decisión, tomada con una votación dividida, busca agilizar el proceso electoral y facilitar a los votantes la correcta emisión de su sufragio, reduciendo su tiempo en la casilla. Sin embargo, algunas consejerías propusieron el uso de dos urnas para diferenciar entre la elección federal y la local.

"Se dispondrá de una sola urna, o hasta dos en el centro, de tal forma que las personas electoras depositarán sus votos en esas únicas urnas sin distinguir tipo de elección, tampoco si es del ámbito federal o local", detalla.

En cada casilla podrán votar un máximo de 2 mil 250 electores, que estarán divididos entre una a tres listas nominales, según sea el caso.

Debido al número de cargos por boleta, el INE determinó que no habrá escrutinio de votos por parte de los funcionarios de casilla, sino que sólo clasificarán las boletas por tipo de cargo y contarán el número de boletas depositadas.

"Lo anterior tiene como propósito el reducir el tiempo de preparación del expediente para su pronta entrega a los Consejos Distritales, quienes realizarán responsables de realizar el cómputo en las instalaciones de la sede distrital", expone el acuerdo.

Para el flujo de la votación, la persona pasará una sola vez a la mesa directiva de casilla donde será identificado, recibirá sus boletas, se le marcará su credencial para votar y se le marcará el dedo pulgar con el líquido indeleble, es decir, al finalizar su votación ya no regresará a la mesa directiva.

La consejera Norma de la Cruz dijo que la urna única busca agilizar el flujo interno de la casilla, evitando cuellos de botella y confusiones, además de que mejorará el tiempo de escrutinio respecto al modelo tradicional.

"Para estas elecciones las y los funcionarios de mesa directiva de casilla no contarán cada uno de los votos depositados de la urna, únicamente los clasificarán por tipo de elección, contarán las boletas depositadas extraídas e inutilizarán las que no se usen", expuso.

En tanto, la consejera Carla Humphrey señaló que se plantea un total de 83 mil 997 casillas, sin embargo, consideró que este cálculo es prematuro, ya que aún no se tiene una respuesta de la ampliación presupuestal.

"Todavía no tenemos una respuesta formal que nos indique hacia donde debe caminar este Instituto, entonces creo que con aprobar el modelo de casillas, pero en el referente a cuantas si no tenemos certeza, creo que no podemos aventurarnos a aprobar cuánta será la cantidad de las casillas", puntualizó.

YC