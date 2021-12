INE: Sergio Gutiérrez, diputado de Morena, se desiste de denuncia contra consejeros

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, dio un paso atrás este miércoles y decidió desistir de la denuncia penal que presentó en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por una decisión sobre la consulta de revocación de mandato.

"La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE", publicó la Cámara baja en sus redes sociales.

"Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente".

En un hecho inédito, Gutiérrez presentó el 23 de diciembre pasado un recurso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los miembros del INE que votaron a favor de posponer la consulta de revocación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los seis consejeros (de un total de 11) que aprobaron la medida argumentaron que el organismo electoral no cuenta con dinero suficiente para organizar el ejercicio de consulta, un instrumento promovido por el propio López Obrador y que consiste en preguntar a la población si quiere que continúe en el cargo.

No obstante, la decisión del INE ya ha quedado sin efectos por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la denuncia del diputado de Morena, el INE emitió un comunicado el 26 de diciembre, suscrito por sus 11 integrantes, en el que acusó persecución penal.

"Las diferencias de opinión no se persiguen como delitos", indicó el escrito del INE.

López Obrador, quien ya se había pronunciado en contra de la denuncia, aplaudió hoy la decisión de Gutiérrez de dar un paso atrás.

"Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presenta una denuncia porque considera que es un delito el cometido y reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo y dice 'me retracto y ya no continúo', y no va a ratificarla", declaró este miércoles durante su conferencia de prensa mañanera.

IM