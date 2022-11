El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, instaló afuera de su oficina un vinil que llevará la "cuenta regresiva" de los días que le quedan a Lorenzo Córdova Vianello al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El "monitor", señala que faltan 145 días, toda vez que el 4 de abril de 2023 termina el encargo del Consejero Presidente en turno.

De forma paralela, Gutiérrez Luna anunció en su cuenta de Twitter, que cada semana estará subiendo videos "para recordar los momentos en que han dañado la democracia".

En su primer video, sostuvo que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama "estuvieron casi 12 años succionando presupuesto y viviendo como reyes a costa de los que menos tienen".

Aseveró que durante todo ese tiempo "fueron unos árbitros vendidos que dañaron a la institución, al INE, al IFE, y a la democracia".

Agregó que ambos consejeros son unos "clasistas y racistas", y compartió el audio que se filtró en 2015, en el que presuntamente Córdova Vianello se burló de las comunidades indígenas.

"No mames, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que... A ver, güey, había un, no mames, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, me decía: ‘Yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato.

Yo decir a ti: o diputados para nosotros, o yo no permitir que tus elecciones’", se escucha.

OA