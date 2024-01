El lunes pasado fue el último día para tramitar la credencial de elector y participar en los comicios del 2 de junio.

La vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, Rosa Margarita Lara, dijo que más de 20 mil personas acudieron antier a los 57 módulos ubicados en Jalisco. Compartió que el más agolpado fue el que está en Plaza Cima, en Zapopan.

Agregó que a los que no pudieron terminar la solicitud se les entregó un comprobante para que a más tardar mañana reciban su identificación. Sin embargo, el INE precisó que no habrá prórrogas para los que no atendieron el llamado. Tendrán que esperar a que termine el proceso electoral.

La entrega de los plásticos terminará hasta el 14 de marzo. Los que no sean recogidos antes de esa fecha serán destruidos.

En último día de atención, INE Jalisco recibe a más de 20 mil personas

El lunes fue el último día que tenían los ciudadanos para acudir a algún Módulo de Atención Ciudadana del INE a fin de realizar el trámite para la emisión o actualización de su credencial para votar, de acuerdo con la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, Rosa Margarita Lara.

Dijo que tan sólo el lunes los 57 módulos recibieron a un total de 15 mil 500 personas mayores de 18 años interesadas en hacer el trámite de emisión o actualización de una credencial para votar, con el objetivo de poder participar en las próximas elecciones del día 2 de junio.

Otras cinco mil 079 deberán acudir nuevamente a la oficina para dar continuidad al trámite.

Además, indicó que si bien se trató de atender a todas las personas interesadas en realizar su trámite hasta el último minuto, esto no fue posible en todos los módulos debido a la saturación de las oficinas, por lo cual se entregó, solamente a las personas en fila, una solicitud de trámite programado para que acudan entre ayer y mañana a solicitar su INE, sin embargo, no hay prórrogas para quienes no acudieron.

El lunes también se entregaron poco más de tres mil 400 credenciales para votar, sin embargo, la entrega permanecerá disponible hasta el próximo 14 de marzo.

Las credenciales que no sean recibidas antes de esta fecha tendrán que ser destruidas por Ley, y las personas quienes las tramitaron deberán reiniciar el proceso de emisión una vez que concluya el proceso electoral, es decir, hasta iniciado el segundo semestre de este 2024.

Las personas que deseen una reposición de la credencial por robo o extravío tienen hasta el 8 de febrero para realizar su trámite.

En total, los módulos recibieron a alrededor de 24 mil personas, atendidas por 450 trabajadores del INE. El módulo que más personas atendió fue el de Plaza Cima, en Zapopan, mientras que el módulo de Plaza Ubika Guadalajara fue el menos socorrido, dijo la vocal.

Fin de credencialización del INE no afecta ni beneficia a partidos

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, sostuvo que el término del periodo para tramitar la credencial para votar no busca afectar ni beneficiar a una fuerza política ni precandidatura, y que dichos plazos fueron determinados desde el año pasado.

En conferencia de prensa, explicó que la campaña de actualización de la credencial está establecida, por ley, del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, pero se amplió al 22 de enero por acuerdo del Consejo General del INE, por lo que ya no se puede extender más.

Detalló que el lunes se entregaron 48 mil 111 fichas para personas que estuvieron formadas, pero no pudieron concluir el trámite, por lo que podrán hacerlo los días 23, 24 y 25 de enero.

“Lo analizamos y lo estudiamos desde el mes de junio. Por supuesto, no tiene ninguna intención de beneficiar o perjudicar a ningún partido, es una determinación que se tomó antes del inicio del proceso electoral, como viene señalado en el mes de julio. Y tiene que ver con el calendario de actividades que tiene que desarrollar esta autoridad electoral y que le impide ampliar más de este mes y una semana la credencialización”, precisó la consejera.

“Nadie puede acusar a este Instituto Nacional Electoral de querer favorecer a ninguna opción política ni partido político, o querer desalentar la votación en contra de otra de las opciones políticas”, subrayó.

La consejera detalló que el padrón electoral asciende a los 100 millones 041 mil 085 registros, que es el más grande de la historia; mientras que de forma preliminar, la lista nominal tiene a 97 millones 539 mil 056 ciudadanos.

Mario Delgado acusa de persecución al INE

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado acusó al INE y al Tribunal Electoral de perseguir a Morena mediante la fiscalización y sanciones al proceso interno de las “corcholatas”, en el que se perfila una multa de más de 60 millones de pesos.

“Quiero seguir denunciando que Lorenzo Córdova y algunos consejeros siguen con las manos metidas tanto en el INE, como en el Tribunal Electoral. Hay una persecución disfrazada de fiscalización en contra de nuestro movimiento”, señaló en conferencia de prensa.

Xóchitl Gálvez: Despidos debilitan al árbitro electoral

La candidata virtual de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su preocupación por el despido de empleados y servidores públicos de experiencia del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que advirtió, “está debilitando a la institución”.

Entrevistada luego de reunirse en privado con mujeres perredistas en instalaciones del Partido de la Revolución Democrática, la aspirante señaló que si la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, no ha logrado hacer cambios más radicales en el INE es porque hubo seis consejeros que se mantuvieron firmes.

Claudia podría promover paquete de reformas de AMLO

La candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, así como la plana mayor de secretarios de Estado, acudirán a la Cámara de Diputados para cabildear, promover y defender el paquete de reformas constitucionales que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prevé enviar al Congreso en los próximos días.

La visita a la Cámara Baja la harán los días 30 y 31 de enero, como parte de la reunión plenaria de Morena, informó la vicecoordinadora de esa bancada, Aleida Alavez.

