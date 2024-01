Ante la falta de nombramientos en áreas clave del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, podrá proponer titulares y elegir encargados de despacho sin plazos establecidos ni otros requisitos. La propuesta de la magistrada Mónica Soto también amplía las facultades de la presidencia para que pueda elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva entre cualquiera de las personas que están al frente de una dirección ejecutiva, sin importar si son titulares o interinos.

Actualmente, la consejera presidenta sólo puede nombrar al encargado de la Secretaría entre los titulares que conforman la Junta General Ejecutiva, por lo que esto ampliaría su margen de elección. El asunto fue avalado con los votos de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y con los votos en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez

Por tanto, se quedan sin efecto el plazo de 30 días para que la presidencia presentara sus propuestas, así como los 12 meses como límite temporal que podrá permanecer el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y las otras áreas. Además, determinó que los actuales encargados de despacho en las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como aquellos designados por la presidencia, deberán permanecer en el cargo hasta que concluya el proceso electoral.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, señaló que se propone dejar sin efectos aquellos puntos que son un exceso en la facultad reglamentaria del Consejo General del INE. “Aquí se está yendo más allá de lo establecido para acotar derechos a personas que reúnen los requisitos legales, pero no los nuevos requisitos que se imponen en este acuerdo”, sostuvo.

El magistrado Felipe Fuentes dijo que los plazos y condiciones no corresponden a lo establecido en la Constitución y la ley, por lo que el acuerdo representa un exceso y se violenta el principio de subordinación jerárquica. “No entiendo que el Consejo General del INE pueda mandatar a la presidencia fijar estos plazos y estas condicionantes, porque creo que cada una de las autoridades del INE tiene distintas atribuciones perfectamente definidas en la ley”, apuntó.

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata dijo que ante una situación extraordinaria, es “absurdo” limitar las opciones de la presidenta del INE para que elija a la persona encargada de la Secretaría Ejecutiva, ya que sólo puede escoger entre titulares de direcciones ejecutivas; en tanto, el proyecto añade a los encargados de despacho. “Más que ser un problema jurídico, es un problema de organización interna, vamos a decirlo, de política interna. Como se ha demostrado, las normas establecen claramente la manera en que estos cargos tienen que ser ocupados”, dijo.

La magistrada Janine Otálora, señaló que, en los hechos, Guadalupe Taddei no ha ejercido su atribución de avanzar con los nombramientos por más de seis meses. Por ello, consideró que el Consejo General tiene atribuciones para emitir este acuerdo ante la falta de nombramientos en áreas clave. En el mismo sentido, el magistrado Reyes Rodríguez consideró que no hay una afectación a las facultades de la presidenta del órgano electoral, pues no se limita su facultad de proponer titularidades, sino que se plantean plazos. Señaló que el proyecto permite a la presidenta del INE elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva entre quienes ya fungen en encargadurías en las Direcciones Ejecutivas, lo que va en contra del reglamento interno del INE. “No sería lógico ni razonable que para la designación de titularidad de las áreas exista un mecanismo de control estricto, pero que una encargaduría de despacho ejerza indefinidamente el cargo sin ninguna restricción legal ni reglamentaria”, advirtió.

Chocan Marko Cortés y Manolo Jiménez

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de mentir con facilidad e incumplir el acuerdo político con el blanquiazul que lo llevó al Gobierno estatal.

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho”, expuso en sus redes sociales.

Dijo que el acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura. Marko Cortés indicó que “en el PAN somos serios”.

Seguridad, tema más importante: Xóchitl

El tema más importante de esta contienda electoral no es la continuidad, es la seguridad que se le debe brindar a todos los mexicanos, advirtió la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En su visita a Cabo San Lucas, Baja California Sur, aseguró que “no podemos seguir abrazando delincuentes, darle continuidad al miedo, ni permitir que se sigan cometiendo delitos que lastiman a la población como el llamado cobro por derecho de piso". "Las escenas terribles que vimos ayer en Ecuador nos recuerdan el peligro que corre México ante el avance y penetración del crimen organizado en distintos territorios y distintos sectores de nuestra economía", expresó en un video en redes sociales.

Godoy, interesada en competir al Senado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que Ernestina Godoy competirá por la candidatura para ocupar un escaño en el Senado en la próxima legislatura.

La ex titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aceptó competir en la encuesta interna de Morena, luego de que su ratificación como fiscal capitalina fuera rechazada en el Congreso local. "Ayer Ernestina me dijo 'sí me interesa'", expresó Mario Delgado. El dirigente de Morena explicó que competirá por la segunda fórmula del Senado, ya que la primera está asignada al ex secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien ganó la encuesta por la jefatura de Gobierno pero tuvo que bajarse por el tema de género. Delgado reconoció la labor de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX.

