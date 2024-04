Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció que el área a su cargo detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos (MDP) en la gestión del anterior consejero presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el contralor advirtió que por lo anterior existen diversas denuncias en curso, contra “los más altos funcionarios”.

“Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que si derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia, se encontrara que efectivamente hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el Instituto, pues pudiera llegar a la destitución directa y la inhabilitación”, expuso.

Aclaró que en el caso de los servidores públicos del INE que ya no están en funciones, como sería el caso de excomisionados, “ya no podemos más que amonestar para efectos de registro, ya no podemos destituir”.

Las investigaciones se derivan de una “memoria”, que el organismo electoral mandó a realizar al concluir la gestión del anterior presidente del INE, Córdova Vianello.

