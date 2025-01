El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece una credencial para las personas mayores de 60 años, una vez que la tengas puedes recibir grandes beneficios y descuentos, aquí te dejamos algunos para que disfrutes al máximo de ella.

Descuentos disponibles con la tarjeta Inapam

Puedes conseguir diversos descuentos en distintos comercios y aquí te dejamos algunos de los disponibles en Jalisco.

Alimentación

3 AAA tienda de abarrotes: 4% de descuento.

4% de descuento. Café Cafettos: 10 % de descuento.

10 % de descuento. Restaurante hermanos coraje: 10% de descuento.

Asesoría y servicios legales

El abogado migrante 4: 10% de descuento.

10% de descuento. Notaria publica n°2: 10% de descuento.

10% de descuento. Hyq Avaluos: 30% de descuento.

Educación, recreación y cultura

Centro universitario UTEG, S.C: 5% de descuento.

5% de descuento. Cancha de tenis particular: 100% de descuento.

100% de descuento. Balneario iguanas ranas: 50% de descuento.

Te puede interesar: Estas son las Afore con mayor rendimientos en 2025

Salud

Centro auditivo: 20% de descuento.

20% de descuento. Laboratorios Silao: 10% a 15% de descuento.

10% a 15% de descuento. Óptica Iris: 35% de descuento.

Vestido y hogar

Estafeta (algunas sucursales): 15% de descuento.

15% de descuento. Solo ofertas: 5% de descuento.

5% de descuento. Tiendas oficiales Señor Frogs: 15% de descuento.

Estos solo son algunos descuentos disponibles, si quieres ver la oferta completa y las ubicaciones, lo puedes hacer en la página web correspondiente.

Si aún no cuentas con tu credencial, no te preocupes, es muy sencillo sacarla y no tiene ningún costo, solo debes presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Fotografía reciente, tamaño infantil.

Recuerda que dependiendo el estado pueden solicitar un requisito adicional, puedes verificar el módulo más cercano para realizar tu trámite en la página oficial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS