IMSS lanza programa de reconstrucción mamaria para mujeres sobrevivientes de cáncer

Con el fin de ampliar la cobertura de atención integral al cáncer de mama, el Hospital de Zona (HGZ) No. 32 "Dr. Mario Madrazo Navarro" del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS) ha iniciado el Programa de Reconcción Mamaria, dirigido a los derechohabientes que son candidatas a recibir esta intervención tras haber sido sometidas a una mastectomía debido a un diagnóstico de cáncer mama.

El IMSS informó el programa, que se replicará en todo el país, comenzó con dos pacientes, una de las cuales Dalia "N", quien fue diagnosticada oportunamente al trabajo del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud para Trab del IMSS. A un año de su mastectomía, tanto a ella como otro paciente se les realizó con éxito la cirugía de reconstrucción mamaria.

Al respecto, el doctor Jorge Tejada Aldazosa, especialista en cirugía plástica y reconstructiva que dirigió estas primeras cirugías, explicó que este procedimiento consiste en la colocación de un expansor en la mama denominada Matríz Dérmica Acelular (MDA) la cual se trata de un tejido biológico. procesador compuesto por colágeno, elastina, glucosaminoglucanos y otras proteínas estructurales.

La doctora Beatriz Pérez Antonio, encargada de despacho de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel del IMSS, reafirmó la importancia de contar con este programa en el Segundo Nivel de atención, ya que ayudará a disminuir los tiempos de espera para una reconstrucción mamaria en estos pacientes. de atención en el Tercer Nivel.

Durante la presentación del programa, el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, en representación del director general, Zoé Robledo, detalló que el cáncer es un tropiezo en la salud que afecta a las familias y al sistema de salud del país en su conjunto y con este programa el IMSS contribuye a recuperar la integridad de las mujeres que vencieron el cáncer.

En tanto, el médico Luis Rafael López Ocaña, titular del IMSS en el Sur de la CDMX, reconoció que el cáncer de mama no sólo afecta el cuerpo también altera la vida emocional, psicológica y social de las mujeres que lo enfrentan.

"Nuestro compromiso no sólo se detiene en tratar el cáncer de mama, sino restaurar la calidad de vida de nuestros pacientes y devolverles no solo su salud, sino también en su bienestar físico y emocional , nos comprometemos a garantizar que las mujeres sobrevivientes, no solo tengan acceso al tratamiento oncológico adecuado, sino también a una reconstructiva que sea parte integral de su proceso de recuperación”, dijo.

El IMSS informó a través de un comunicado que con este programa se comienza a realizar este tipo de procedimientos en el Segundo Nivel de atención cuyo objetivo es brindar dignidad, tranquilidad y bienestar emocional a los pacientes que ya pasaron por un tratamiento para el cáncer de mama.

YC