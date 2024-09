La gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, declaró ayer alerta roja en los municipios de la región Costa Grande, Costa Chica, Acapulco y Zihuatanejo debido a las lluvias puntuales extraordinarias que provoca el paso de la tormenta tropical John en la región.

John resurgió ayer como tormenta tropical después de haberse degradado el martes a baja presión remanente tras tocar tierra como huracán categoría 3 el lunes en Guerrero, donde de nueva cuenta se estima llegará hoy por la zona de Zihuatanejo como huracán de categoría 1.

En su reporte al cierre de la edición, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la circulación de John “produce lluvias muy fuertes a puntuales extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Oeste, Sur y Sureste del territorio mexicano. También, incrementa la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país, incluido el valle de México”.

“Su amplia circulación genera lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm) en Guerrero y Oaxaca; lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Chiapas y Michoacán”, apuntó.

El meteoro, que dejó cuatro muertos tras su primer embate, estaba en el último reporte a 90 kilómetros al Sur-Suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 145 km al Sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, registraba vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de 110 km/h y se desplazaba al Nor-noroeste a 7 km/h.

En un mensaje difundido en redes sociales, Salgado informó que se reunió vía Zoom con los presidentes municipales a fin de reforzar acciones preventivas por el meteoro.

Explicó que declaró alerta roja para las próximas horas en la citadas zonas, además de intensificar las medidas de prevención, principalmente en zonas consideradas de riesgo.

“Se ha declarado alerta roja durante las siguientes horas, por lo que es fundamental intensificar las medidas de prevención, especialmente en la zona de riesgo de nuestras costas, que abarca desde San Marcos, en la Costa Chica, Acapulco y Zihuatanejo en la Costa Grande, donde se espera que este fenómeno impacte con mayor fuerza en las próximas horas”, apuntó.

La mandataria de Guerrero llamó a la población en general “a que permanezcan en sus hogares y sigan estrictamente las indicaciones de Protección Civil” e indicó a los que viven en áreas de riesgo por inundaciones que “es crucial evacuar y trasladarse a los refugios temporales habilitados.

Se pronostica que las lluvias intensas, los vientos fuertes y el oleaje de hasta 5 metros continúen a lo largo de la semana. ¡No bajemos la guardia!”, apuntó en su mensaje.

EFE

Cuatro muertos, sin luz y daños en viviendas

El huracán John dejó en su primer golpe en México un saldo de cuatro personas muertas, 700 viviendas dañadas, 337 árboles derribados, 14 municipios sin luz eléctrica e incomunicados, informó Protección Civil.

Para tomar en cuenta

Un huracán es un fenómeno meteorológico que puede describirse como un gigantesco remolino en forma de embudo. Puede alcanzar un diámetro de cerca de mil kilómetros y una altura de 10 kilómetros. También puede producir vientos con velocidades superiores a los 200 km/hora, con ráfagas de hasta 400 km/hora; trayendo consigo fuertes lluvias.

Antes de un huracán. Protección Civil recomienda realizar un plan de acción con las actividades preventivas que cada quien realizará. Tener un lugar para proteger a los animales y equipo de emergencia. Realizar reparaciones necesarias en techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores. Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua y considerar el transporte en caso de tener familiares enfermos, de edad avanzada, niños o personas con discapacidad. Determinar un lugar para reunirse, en caso de llegar a separarse.

Durante el huracán. Si la decisión es quedarse en el hogar, la recomendación es tener a la mano artículos de emergencia. Si tienes radio de pilas, mantenlo encendido para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales. Atiende a los niños, ancianos y enfermos que estén contigo. Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella de manera frontal. Vigila constantemente el nivel del agua cercano a tu casa. Mantente alejado de puertas y ventanas. No salir casa porque torrentes, inundaciones y deslaves son el principal peligro en las calles. Evitar las veladoras.

En caso de evacuar: Solo llevar los artículos indispensables. Conserva la calma, una persona alterada puede cometer muchos errores. Desconectar todos los aparatos y el interruptor de energía eléctrica. Cerrar las llaves de gas y agua.

Una vez que haya pasado el huracán: Se pide seguir las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación. Si hay heridos, repórtalos inmediatamente a los servicios de emergencia. Cuida que los alimentos estén limpios. No comer nada crudo ni de dudosa procedencia. Revisar cuidadosamente el hogar para asegurar que no hay peligro. Si tu casa no sufrió daños, permanece en ella.

Mantener desconectado el gas, la luz y el agua hasta asegurarte de que no haya fugas ni peligro de corto circuito. Colabora con tus vecinos para reparar los daños. Desaloja el agua estancada para evitar plagas de mosquitos. En caso necesario, solicita ayuda a la brigada de auxilio.

CT