Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, se siguió fortaleciendo hasta convertirse en una “extremadamente peligrosa” tormenta en la Categoría 4, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, quien alertó de vientos potencialmente mortales en Islas de las Antillas.

Se trata del huracán de gran intensidad que más pronto se produjo en el Atlántico en los últimos 58 años, y el más prematuro en el Este de las Antillas Menores, donde por lo general se forman cuando el verano está más avanzado.

Se prevé que toque tierras mexicanas en categoría 2 entre jueves y viernes próximos. Además, se esperan canales de baja presión que provocarán lluvias en más de la mitad del territorio mexicano.

Por su parte, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que este huracán llegue con vientos potencialmente devastadores a las Islas de Barlovento durante esta mañana.

Beryl se desplaza hacia el Caribe y se proyecta que atraviese el Sur de Haití y República Dominicana este lunes, abarcando áreas como La Altagracia, La Romana y El Seibo.

La ruta prevista incluye un paso directo por Jamaica el próximo miércoles, conservando su estatus de huracán, aunque con vientos algo menos intensos que los registrados en las Antillas Menores.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno está pendiente de su trayectoria, a través de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Coordinación Nacional de Protección Civil. Entrevistado a su llegada a la estación Cancún del Tren Maya, puntualizó que su administración “está observando toda la trayectoria.De acuerdo con los pronósticos del Gobierno federal, entraría hasta jueves o viernes, si es que no se desvía”.

También se prevé que una zona de baja presión asociada con la onda Número 6 se convierta en tormenta tropical “Chris” y toque tierra en Veracruz.

Traerá consigo lluvias significativas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz, así como fuertes a intensas en Estados del Centro y Sur del país.

La intensidad de Beryl ya es historia y aún no toca tierra

El huracán Beryl adquirió una fuerza que los expertos etiquetaron como “peligrosa” al pasar en un día de categoría uno a cuatro, con una intensidad de vientos, oleaje y tormentas que pusieron en alerta a la región Caribe.

Autoridades de todos los países involucrados en la zona incluido México se preparan y piden a la población busque cobijo inmediato ante la intensidad de este fenómeno.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami, pronosticó que Beryl “trae vientos que ponen en riesgo la vida y marejada ciclónica... como un huracán extremadamente peligroso”.

Ayer los países de Barbados, Santa Lucía, Granada y San Vicente y las Granadinas, se alistaron para recibir el vórtice de Beryl que para este lunes se pronostica pasará a unos 112 kilómetros al Sur de Barbados. “Es una situación muy grave la que se está planteando”, advirtió el director del servicio meteorológico de Barbados Sabu Best.

El pronóstico de los especialistas en meteorología y clima estiman que Beryl para llegar a Barbados, entrará en el mar Caribe como un potente huracán con rumbo a Jamaica. Se prevé que se debilite a mediados de semana, pero seguirá con fuerza de huracán cuando se dirija hacia México donde se estima su llegada entre jueves y viernes.

Rápido avance

La intensidad de Beryl es lo que más preocupa a los especialistas que vieron cómo pasó de tormenta tropical a huracán categoría 4, convirtiéndose en el primer gran huracán al Este de las Antillas Menores registrado en junio, según Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Beryl ya es considerado un fenómeno con hazaña que sólo se ha logrado otras seis veces en la historia de los huracanes del Atlántico, superando al huracán Dennis que se presentó en 2005, dijo el especialista en huracanes y experto en mareas tormentosas Michael Lowry.

“Beryl es un huracán extremadamente peligroso e inusual para esta época del año en esta zona”, dijo y remató: “Inusual es un eufemismo. Beryl ya es un huracán histórico y aún no ha golpeado”.

Tensa calma en México

Beryl, tocaría las costas de Quintana Roo esta semana, ante ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno está pendiente de su trayectoria, a través de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Entrevistado a su llegada a la Estación Cancún, del Tren Maya, donde encabezó la “Reunión de Evaluación de Proyectos Prioritarios”, puntualizó que se mantienen "observando toda la trayectoria y que de acuerdo con los pronósticos entraría hasta jueves o viernes, si es que no se desvía la dirección que trae”.

Autoridades de Protección Civil Nacional, Marina y Ejército instalaron guardias en las principales playas del Sureste en espera de Beryl. EFE

Todavía lejos de las costas de México

La Comisión Nacional del Agua vigila el paso de Beryl, que tiene vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora, pero se ubica aún lejos de México a más de tres mil kilómetros de distancia de Quintana Roo.

Una temporada que romperá marcas

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos predice que la temporada de huracanes de 2024 será muy superior a la media, con entre 17 y 25 tormentas con nombre.

Se prevén hasta 13 huracanes y cuatro huracanes de categoría 3 o mayor. Una temporada promedio de huracanes en el Atlántico produce 14 tormentas con nombre, siete de ellas huracanes y tres huracanes de categoría 3 o superior.

Beryl es la segunda tormenta con nombre, hace unos días Alberto tocó tierra en el Noreste de México, con intensas lluvias y un saldo de cuatro muertes de personas arrastradas por corrientes.

Cancelación de eventos, cierres en escuelas, sector marítimo y comercial

De seguir su trayectoria se pronostica que toque tierra en costas de México en la zona de Quintana Roo el próximo jueves o viernes por la madrugada.

Barbados, Santa Lucía, Granada, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas establecieron el cierre de negocios y escuelas.

Barbados canceló la celebración de actos públicos y eventos deportivos que estaban previstos para esta semana.

El Gobierno de Trinidad y Tobago ordenó el cierre nacional de los sectores público y privado.

San Vicente y las Granadinas, alertó a la población de Kingstown ante posibles inundaciones por lluvias sostenidas.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, pidió a los jamaicanos estar alerta y "tomar medidas de precaución” por un posible impacto directo del huracán el miércoles.

Habitantes de los territorios caribeños asistieron en masa a los supermercados para abastecerse de suministros.

Los líderes de la Comunidad del Caribe acordaron ayer aplazar su cuadragésimo séptima cumbre anual, que se iba a celebrar del miércoles al viernes próximo en Granada.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela suspendió ayer el zarpe de embarcaciones pesqueras, recreativas y deportivas.

El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó ayer que lo urgente es salvar vidas y por ello abrieron refugios.

Haití, Jamaica y Belice comenzaron con avisos de atención y cierre de zonas costeras, locales y algunas escuelas.

Vivir y convivir en zona de peligro

Los meteorólogos advirtieron de una peligrosa marejada ciclónica de hasta tres metros en zonas donde Beryl toque tierra, por ello se formaron largas filas en gasolineras y tiendas de alimentación en Barbados y otras islas mientras la gente se apresuró y preparó para una tormenta que ha batido récords y ha ganado fuerza con una rapidez que encendió alarmas.

Reecia Marshall, quien vive en Granada y trabaja en un hotel local, preparó a los huéspedes mientras almacenó comida y agua. Recordó que era una niña cuando el huracán Iván azotó la zona, y que no teme a Beryl. “Sé que forma parte de la naturaleza. No me importa”, afirma. “Simplemente tenemos que vivir con ello”.

Las aguas cálidas alimentan al sistema, y el contenido de calor oceánico en lo profundo del Atlántico han provocado que Beryl sea el más alto del que se tiene registro en esta época del año, de acuerdo con Brian McNoldy, investigador de meteorología tropical de la Universidad de Miami.

Ayer miles de personas que estaban de visita en Barbados, sede de la final de la Copa Mundial de Críquet Twenty20, tuvieron que refugiarse, aunque muchos no tomaron las precauciones debidas, advirtieron las autoridades locales, que consideran que quienes estan de visita no conocen la intensidad de estos fenómenos climatológicos.

Beryl llegará a México si no desvía su trayectoria el próximo jueves o viernes. EFE

