Para evitar que les roben sus tinacos si los vientos del huracán "Beryl" se los llevan, ciudadanos de Quintana Roo y Yucatán los amarraron a sus techos y les pusieron nombre y datos de su domicilio.

A horas de que el fenómeno meteorológico impacte la costa del Mar Caribe, Don Teodoro, subió a su azotea para asegurar su fuente de agua y lo amarró con una cuerda para posteriormente escribirle con plumón indeleble su nombre completo y dirección.

"Ayer apenas amaré mi tinaco para asegurarnos de que el huracán no se los lleve. (Le pone su nombre) para asegurar que no se vuele a ver si lo podemos recuperar, pero esperemos en Dios que no pase nada muy grave", expresó.

Al igual que los tinacos, los vecinos de Tulum amarraron sus aires acondicionados, techos de lámina y puertas para evitar el mayor daño posible por los vientos del fenómeno de categoría 3.

