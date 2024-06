Hoy No Circula miércoles 12 de junio: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Te compartimos el calendario del programa Hoy No Circula de este miércoles 12 de junio en la Zona Metropolitana del Valle de México, para que tomes tus precauciones respecto a la circulación de tu auto y evites alguna multa.



En los últimos día el programa se ha llevado a cabo con normalidad , es decir, las y los automovilistas no se han visto afectados por el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental.



Esto se debe a que, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la calidad del aire en la entidad y la zona conurbada ha mejorado. Hasta el corte de este martes a las 15:00 horas su calidad era aceptable, lo cual indica un riesgo moderado a la salud.

¿Qué autos no circulan este miércoles 12 de junio?



Para este miércoles 12 de junio los autos que no pueden circular en CDMX y Edomex en un horario de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas son los siguientes:

Vehículos con holograma 1 , engomado rojo, que sus placas terminen en 3 y 4.

, engomado rojo, que sus placas terminen en 3 y 4. Autos con holograma 2 , engomado rojo, que sus placas de circulación que también terminen en 3 y 4.

, engomado rojo, que sus placas de circulación que también terminen en 3 y 4. Vehículos foráneos que cuenten con terminación 3 y 4 en sus placas de circulación.



Si quieres conocer los días exactos de cuándo no circula tu carro, puedes acceder a este enlace e ingresar el holograma y el último dígito de tu placa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?



Ciudad de México:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

CuautitlánIzcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de

Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Nucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.



