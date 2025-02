Hombre muerde glúteo a joven en Guanajuato; autoridades ignoran denuncia

Cámaras de vigilancia captaron a un hombre que le mordió un glúteo a una joven a plena luz del día, en la colonia Zona de Oro, en Celaya, Guanajuato.

En la grabación se ve que el implicado estaciona un vehículo blanco, desciende de la unidad y corre varios metros hasta donde se encuentra la joven que vestía short color negro.

Mientras la agraviada abría la puerta de una vivienda, el individuo se acercó a ella por la espalda y le mordió el glúteo.

Tras el abuso sexual el sujeto retornó de prisa a su auto y arrancó.

De acuerdo con la grabación, el hecho ocurrió a las 06:16 horas del 2 de febrero del 2025.

El video compartido en las redes sociales generó indignación entre los cibernautas.

En entrevista con medios locales, la joven afectada declaró que acudió a la Fiscalía de Guanajuato a presentar una denuncia por el acto del que fue víctima y dijo que la denuncia no procedió porque le dijeron que "como tal no hubo un abuso, un robo, una violación... y no hubo un delito como tal".

La víctima asegura que acudió al módulo de entrada de la Fiscalía de Guanajuato a presentar los videos donde se muestra el ataque; sin embargo, ni siquiera anotaron su nombre porque le dijeron "que no me podían ayudar".

La afectada confesó que tiene miedo porque no sabe si el agresor va a regresar y declaró que su madre la ha estado acompañando a todos lados porque ella teme salir sola.

Durante la entrevista con medios locales, la víctima dijo que las autoridades no hacen nada y que le gustaría que su denuncia proceda para que den con el responsable.

Finalmente dijo que el próximo jueves acudirá a la Defensoría de la Mujer en Guanajuato para que atiendan su caso.