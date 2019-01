Hay combustible suficiente y resolveremos distribución: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay reservas suficientes de gasolinas y diesel en el país y poco a poco se normalizará la distribución, y advirtió que "no nos vamos a dar por vencidos" para terminar de una vez por todas con robos y saqueos.

"Quieren jugar a las vencidas, (pero) no van a poder con la voluntad del pueblo de que se acabe ya, de una vez para siempre, la corrupción y la impunidad. Ya basta de robos y de saqueos, vamos a poner orden", subrayó el mandatario a través de un video divulgado en sus redes sociales, y afirmó que "vamos a resolver este problema".

"Es cosa nada más de cambiar el sistema de distribución, controlar los ductos, porque antes los tenían abiertos por completo, y se ordeñaban los ductos. Ahora se abren y se cierran de acuerdo al control para que no haya fugas y para que no se siga manteniendo este mercado negro que daña a la nación.

"Más de 65 mil millones de pesos se robaban cada año. Por eso esta decisión de decir: no al huachicol", manifestó.

"No nos vamos a dar por vencidos, a ver quién se cansa primero, porque hay acciones de sabotaje, llamo a que toda la población nos ayude.

"Hemos echado a andar, se ha empacado, se ha llenado, el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, por poner un ejemplo, y tres días en la noche, prácticamente a la misma hora, a las diez u once de la noche, lo hicieron ayer (viernes), nos rompen el ducto, para que nos afecte el abasto de combustible", acusó.

No obstante, destacó que ya se tiene vigilancia en todo el ducto con el respaldo de soldados, marinos, policías y "me está respaldando la gente, me está respaldando el pueblo".

Indicó que poco a poco se normalizará la situacion, "no caigamos en pánicos, en compras precipitadas, si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren la que tienen, y no consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país".

Reiteró que es falsa la publicación del Wall Street Journal, que afirma que se está comprando menos gasolina en el extranjero. "No, desgraciadamente estamos comprando más. El desabasto es por el combate al huachicol".

"Estamos, desgraciadamente, comprando más gasolinas en Estados Unidos para que no falte el abasto. Y vamos a resolver pronto este asunto", añadió. "Cero corrupción y cero impunidad, me canso ganso", señaló.

CE