¿Habrá bioserie de Claudia Sheinbaum en Netflix?

El día de hoy en “La mañanera del pueblo” la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si le gustaría ser la protagonista de una bioserie, luego de que Netflix anunciara una inversión millonaria en México para la producción de series y películas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció la lucha para que una mujer ocupara por primera vez la Presidencia de México, sin embargo, rechazó de inmediato la intención de ser protagonista de una serie.

“¡No, no, no! Hay muchas personas muy interesantes en México como para hacer una serie, no es mi interés, no es un asunto personal, no es reivindicar a una persona”, contestó.

“Por eso para mí es muy importante cuando digo `llegamos todas´, porque el que haya llegado a la Presidencia; hay esta idea, hay muchos escritos sobre romper el techo de cristal con la idea de que las mujeres llegan hasta cierto nivel, que hay mujeres que rompen ese techo”.

"Para mí no es un asunto de que una mujer, por su meritocracia, llegó solamente al sitio. Claro que hay una lucha y un reconocimiento del pueblo para poder llegar a ser la Presidenta de la República, pero no es tema de una mujer", expresó al destacar una "lucha silenciosa" de muchas mujeres.

Apostó por el empoderamiento de las mujeres en distintos ámbitos, como el político y económico.

