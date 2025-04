¿Habrá Hoy No Circula este Sábado de Gloria 19 de abril en CDMX y Edomex? Esto debes saber

Si planeas salir de paseo o dirigirte a alguna alberca este Sábado de Gloria, 19 de abril de 2025, es importante que tomes en cuenta las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. ¿Se suspende por ser periodo vacacional? Aquí te lo aclaramos.

¿Sigue vigente el Hoy No Circula Sabatino?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), el programa Hoy No Circula Sabatino se aplicará de manera normal este sábado, a pesar del periodo vacacional. Es decir, no habrá suspensión por Semana Santa.

Al ser el tercer sábado del mes, la restricción aplica para los siguientes vehículos en un horario de 5:00 a 22:00 horas:

Autos con holograma 2

Vehículos foráneos

Vehículos con placa terminación impar: 1, 3, 5, 7 y 9

¿Por qué no se suspende?

En algunos casos, la CAME puede determinar la suspensión del programa, por ejemplo, en días festivos o feriados, si las condiciones atmosféricas favorecen la dispersión de contaminantes. Sin embargo, para este 19 de abril no se ha emitido ningún aviso de suspensión , por lo que las restricciones se mantienen vigentes.

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de México?

Según el reporte más reciente de la Red de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en la Ciudad de México se considera aceptable en la mayoría de las alcaldías , aunque hay niveles de contaminación elevados en zonas como Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

En cuanto a los municipios del Estado de México, la mayoría presenta una buena calidad del aire , con excepción de algunas áreas como Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Coacalco, donde se reportan niveles poco favorables.

Si vas a conducir este Sábado de Gloria, revisa si tu vehículo entra en el programa. Recuerda que las sanciones por incumplir el Hoy No Circula incluyen multas y posible retención del vehículo. Planea con anticipación y, si puedes, opta por el transporte público.

