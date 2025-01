El “metapneumovirus humano” (HMPV), se trata de un virus que circula en el ambiente durante los meses de invierno —se vuelve más activo durante el fin del invierno y el comienzo de la primavera—. Por el momento, no se ha desarrollado vacuna ni tratamiento antiviral para este patógeno, el cual tiene los síntomas de una enfermedad respiratoria: tos, fiebre, moqueo, dolor de garganta, disnea y sibilancia.

Recientemente, la Secretaría de Salud de Nuevo León, confirmó dos casos de HMPV en el estado. Además de haberse registrado un incremento de casos en China, mismos que están ocasionando un monitoreo especial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué hacer en caso de contagio?

Actualmente, no existen medicamentos antivirales específicos para combatir el metapneumovirus humano (HMPV). En la mayoría de los casos, el tratamiento se realiza en casa, centrándose en aliviar los síntomas hasta que el paciente se recupere de manera natural.

En situaciones donde los síntomas sean graves, es fundamental buscar atención médica en un hospital. En estos casos, el tratamiento puede incluir:

Terapia de oxígeno: Para administrar oxígeno adicional al paciente mediante un tubo nasal o una máscara facial para mejorar la respiración.

Para administrar oxígeno adicional al paciente mediante un tubo nasal o una máscara facial para mejorar la respiración. Líquidos intravenosos: Pues estos ayudarán a mantener al paciente hidratado, especialmente si no es capaz de ingerir suficientes líquidos por vía oral.

Pues estos ayudarán a mantener al paciente hidratado, especialmente si no es capaz de ingerir suficientes líquidos por vía oral. Corticosteroides: Reducirán la inflamación y pueden aliviar ciertos síntomas respiratorios.

Para aquellos pacientes que presentan síntomas similares a los de un resfriado, se recomiendan las siguientes medidas preventivas:

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Lavarse las manos con frecuencia y correctamente, utilizando agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Evitar compartir utensilios, tazas u objetos personales con otras personas.

Abstenerse de besar o tener contacto cercano con otros mientras están enfermos.

Permanecer en casa durante el periodo de enfermedad para evitar contagios.

Es importante recordar que los antibióticos no son efectivos contra el HMPV, ya que se trata de un virus y no de una bacteria. No obstante, si el paciente desarrolla una infección bacteriana secundaria, el médico podría prescribir antibióticos para tratar dicha complicación.

