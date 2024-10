El despido del periodista Gustavo Macalpin durante una transmisión en vivo ha generado una gran controversia. Recientemente, el Canal 66 de Mexicali aclaró las razones detrás de su salida, afirmando que no se debió a ningún comentario realizado sobre la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

El momento incómodo en el que Macalpin fue despedido al aire se volvió viral en las redes sociales. Luis Arnoldo Cabada, director de la cadena, sorprendió al presentador al ingresar al set y declarar: "Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día".

Ante este acontecimiento, se especuló que su despido era resultado de censura por su estilo de sátira política. No obstante, Francisco Javier García, director de noticiarios del Canal 66, aclaró en una reciente emisión que la decisión respondía a una serie de problemas acumulados, incluyendo la actitud del periodista, quien, según García, mantenía conflictos con todos en el canal, incluido el propio Cabada.

"Macalpin mencionó en su video que no se trataba de su contenido del día anterior. Él había realizado bromas mucho más contundentes y sátiras políticas más agresivas sobre diversas figuras. Lo sabemos todos: él mantiene una relación mucho más cordial y respetuosa con la Gobernadora que con Luis Arnoldo Cabada", afirmó el director.

García también sugirió a Macalpin que debería evitar confrontaciones innecesarias: "Si me permites, Gustavo, trata de no pelearte con todo el mundo. No todos somos perfectos, pero no puedes llevarte mal con todos. Es esencial mantener ciertas relaciones y no aislarte". Además, hizo un llamado al dueño de la cadena para que ofreciera una disculpa pública a Macalpin.

