Presuntamente elementos de la Guardia Nacional dispararon contra la camioneta en la que viajaba una familia, hecho que ocasionó la muerte de una joven embarazada y de un hombre de 54 años, quienes iban en compañía de cinco personas más.

Se informó que la mujer falleció esta madrugada, mientras que sus familiares se encuentran heridos, pero estables.

La familia se desplazaba en una camioneta Chevrolet Tahoe con placas de Texas sobre el kilómetro 8 del Libramiento Mex II, cuando presuntos elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego.

La camioneta donde viajaba la joven embarazada salió de una brecha y se incorporó al libramiento al sur de Nuevo Laredo, cuando les habrían disparado los oficiales hasta que la unidad detuvo su marcha

Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas de este domingo 16 de abril, donde resultaron heridas seis personas.

Miriam Mariana "F", de 15 años, quien presentaba un embarazo de ocho meses; su esposo, Luis Adán "R", de 24 años; Edwin Leonel "P", de 11 años, Verónica Patricia "T", de 24 y Jesús Felipe "G", de 54 años.

Algunos ciudadanos que observaron los hechos dieron aviso al 911, por lo que de inmediato, elementos de la Cruz Roja acudieron para atender a los heridos que fueron trasladados al Hospital General.

Al instante se reportó la muerte de Jesús Felipe "G", quien presentaba dos impactos de bala en la cadera y el muslo derecho, mientras que Miriam Mariana "F", con un embarazo de ocho meses, presentaba heridas de bala y de esquirlas en piernas y glúteos, siendo sometida a una cesárea, reportándose que su bebé nació muerto.

Hasta el momento, se reporta en estado grave a Luis Adán "R", quien recibió un balazo en la espalda con salida en el tórax, lo que lesiona un pulmón, además de otros impactos.

Se informó que Leonel "P" Y Verónica Patricia "T", presentan lesiones por impacto de bala y esquirlas.

Trascendió que Miriam se comunicó vía telefónica con su hermana Alejandra, quien le dijo que elementos de Guardia Nacional los iban siguiendo y les disparaban sin razón aparente.

Fue en el kilómetro 8, donde rodearon la camioneta y les quitaron los teléfonos celulares.

Exigen no encubrir a la Guardia Nacional

El Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo exigió a la Guardia Nacional que no encubra a los elementos que atacaron a una familia en esta frontera.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente de este organismo, informó que existe una gran cantidad de elementos por medio de los cuales se puede determinar la participación de elementos de la Guardia Nacional en el ataque de esta familia que se desplazaba en una camioneta Chevrolet Tahoe con placas de Texas.

"La ubicación de la patrulla que seguramente cuenta con localizador satelital, la bitácora de trabajo y sobre todo porque al analizar las armas, el Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación dará con los responsables, hay ojivas, casquillos y testimonios y más elementos que por el momento no podemos decir. La Guardia Nacional sabe quiénes son los elementos que atacaron a la familia".

Ramos pidió que las autoridades no encubran a los agresores y que no se les permita desertar. "Queremos decir que no los encubran, que no los protejan y que no permitan que deserten, tienen que enfrentar a la justicia, quiero hacer un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por quinta ocasión pidiéndole medidas cautelares para la población civil de Nuevo Laredo".