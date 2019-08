"Gobierno 'no es fábrica de nuevos ricos'", afirma López Obrador

El Gobierno federal "no es fábrica de nuevos ricos", señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien no le alcance con su sueldo de funcionario público, "que le busque en otro lado".

Esta mañana de lunes, en conferencia de prensa, el Mandatario anunció que habrá una "limpia" en el sistema de Aduanas del país con la llegada de Ricardo Ahued como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Prevalecía la corrupción, donde organizaciones del crimen organizado tenían el control de puestos aduanales y todo eso se está limpiando".

Ante la corrupción que denunció en el sistema de aduana, dijo que la corrupción no empieza de los pueblos y municipios, sino del gobierno; sin embargo, reconoció que hay áreas "donde se necesita avanzar más".

"Aprovecho para decirles a los servidores públicos que no corran riesgo porque no se va a tolerar la corrupción (...) El que no quiera vivir con su sueldo o no le alcance, que le busque por otro lado".

