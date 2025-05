La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante una conferencia matutina que el Gobierno federal está apoyando las investigaciones sobre los pinchazos registrados en el Metro de la Ciudad de México durante las últimas semanas.

El objetivo de respaldar las indagatorias es encontrar el motivo de los atentados y llevar a cabo las detenciones necesarias, según informó la Mandataria.

A pregunta expresa en su Mañanera del Pueblo del día de ayer, la Mandataria comentó que Clara Brugada, jefa de Gobierno, planteó este tema en el gabinete de seguridad, y quien, indicó, no ha pedido la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) dentro del Metro.

"Ella lo planteó, Clara va todos los lunes al gabinete. Lo planteó en este gabinete y se les está apoyando al Metro y a la Ciudad, a Clara, con la secretaría [de Gobernación], sobre todo lo relacionado con la investigación de este tema para poder saber por qué está ocurriendo y también, pues las detenciones necesarias" , expuso la Presidenta.

Agregó que "ha habido algunas detenciones, pero se le está apoyando en lo que requiera".

"¿Por el momento no hay despliegue de la Guardia Nacional?", se le preguntó.

"No lo ha pedido la jefa de Gobierno, pero sí hay una colaboración permanente con la ciudad y en particular en este tema", respondió.

En alerta

El pasado 2 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se habían recibido 41 denuncias por presuntos pinchazos ocurridos en el Metro, Metrobús y Pumabús, así como un presunto detenido relacionado con estos hechos.

Por ello, las autoridades capitalinas aumentaron la seguridad con policías encubiertos y pasajeros simulados que se desplegarán en los vagones de la red del Metro.

Además, se reforzará la vigilancia con los más de 5 mil 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que ya se encuentran en el Metro y se incorporarán 200 elementos del Grupo Zorros y el Grupo Panteras de la Policía Auxiliar, para hacer recorridos en las estaciones y en el interior de los vagones.

El Universal publicó que usuarios aseguran que no han visto el gran despliegue.

"Yo no he visto gran despliegue. No como la Guardia Nacional que en cada estación había aunque sea un elemento. Tampoco te revisan en los accesos", dijo Virgilio, usuario de la Línea 1 del Metro.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que continúan con el despliegue en toda la red del Metro de elementos de tres agrupaciones Zorros, Titanio y Panteras, para la revisión aleatoria para la detección de narcóticos.

Dijo que entre el 28 de abril y el 5 de mayo se realizaron mil 956 revisiones aleatorias en todas las líneas, según la SSC.

