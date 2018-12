Gobernadores le entran a la estrategia de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y 18 gobernadores del país cerraron filas en torno a la estrategia de seguridad y paz que impulsa el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras una reunión en la sede de la dependencia federal, Durazo Montaño y los mandatarios, entre ellos los de Michoacán, Guerrero, Sonora, Colima, Nuevo León, Ciudad de México, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Coahuila, Puebla y Campeche, expresaron su respaldo a la Guardia Nacional y acordaron impulsar un plan de 10 puntos para combatir la inseguridad, el cual contempla la creación de unidades de inteligencia financiera en los estados y el mejoramiento de las condiciones laborales de las corporaciones policiacas.

“Acordamos cerrar filas para combatir eficazmente la inseguridad. Acordamos trabajar juntos con el señor Presidente y las entidades para eficientar la coordinación y, en esa medida, la eficacia de nuestra acción de seguridad. Nos hemos propuesto regresar la seguridad y la paz a los mexicanos. Ya nadie podrá decir en su momento, jamás, que México es una tierra de nadie”, aseguró el funcionario.

En tanto, el gobernador de Campeche y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Alejandro Moreno, afirmó que sus homólogos no regatearán el apoyo al Gobierno federal en su plan anticrimen.

Dijo que las Fuerzas Armadas actuarán como una coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

Aunque dijo que se debe esperar la conclusión y aprobación de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, Moreno subrayó que hay total apertura entre las entidades y la Federación para analizar y respaldar las prioridades del combate al crimen en el país.

A su vez, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, refrendó el respaldo de los mandatarios estatales en el proyecto de la Guardia Nacional, pero coincidió en que se debe esperar a conocer la reforma en la materia para saber las atribuciones que tendrá esta nueva instancia. Agregó que un nuevo esquema no sustituirá, por ahora, las responsabilidades que en materia de seguridad tienen los estados y municipios.

Aureoles destacó la apertura del secretario de Seguridad Pública y del Presidente en la estrategia para combatir la criminalidad y disminuir los índices de delito en el país.

Alcaldes de Jalisco desairan las mesas

Desde que se invitó a los alcaldes de las 15 regiones establecidas a las Mesas Regionales para la Construcción de la Paz en Jalisco, éstos han desairado la convocatoria al no ser ni ellos ni el gobernador, Enrique Alfaro, quienes las convocan. Además, la mayoría de éstas ni siquiera tiene un lugar oficial para realizarse.

De acuerdo con el equipo de Carlos Lomelí, el delegado federal de programas sociales en la Entidad, hay 15 mesas regionales en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Ameca, Autlán, Mascota, Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande, Tepatitlán, Lagos de Moreno, Colotlán, Tequila, Jocotepec y La Barca.

Sin embargo, todos los alcaldes metropolitanos, el de Ameca y el Jocotepec, no han asistido porque las vías de convocatoria han sido “fuera de los canales oficiales o informales”.

El primer alcalde metropolitano en pronunciarse fue Ismael Del Toro, de Guadalajara, quien aseguró que estas “figuras inexistentes” atentan contra la autonomía municipal. Pablo Lemus, de Zapopan, consideró que las estrategias se contraponían a los avances alcanzados en las mesas de seguridad establecidas desde la administración pasada. “No nos interesa la confrontación, nos interesa la solución y lo que nosotros pedimos es que no se haga una mesa por cada uno de los municipios porque podría ser que cada uno siga una estrategia distinta y que no haya una estrategia conjunta”, dijo.

“Estamos a favor, pero con elementos legales”

De acuerdo con el alcalde de Ameca, Juan Valentín Serrano, antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara protesta, un joven llamado Eliel fue quien se presentó como delegado regional y lo invitó a él y al alcalde de Cocula a participar en “unas juntas” a partir del día 2, sin embargo no asistieron. “Nos pidieron una locación y yo les facilité la Casa de la Cultura para que vieran mi apertura, no quería mostrarme cerrado al tema, pero como ciudadano y alcalde decidí no ir. El gobernador tiene todo mi apoyo, estamos a favor de las mesas (de seguridad), pero con sus elementos legales”, dijo.

El alcalde de Tonalá, Arturo Dávalos, dijo por su parte que fue invitado a través de su secretario particular, por un joven llamado Saúl de quien desconoce el apellido y el cargo, además del lugar donde se realizaban. “Como ni tenía nombramiento, ni sabíamos quiénes eran, prácticamente les dijimos que no asistiríamos y no lo hicimos”.

El presidente municipal de Jocotepec, José Miguel Gómez, indicó que fue invitado a dichas mesas por el coordinador de Morena en la Región, Alfredo Escobar, sin embargo decidió no asistir y para colaborar propuso al Ayuntamiento del municipio como sede de la estrategia.