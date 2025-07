Ante el alza de los precios de la vivienda en la capital del país, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, puso en marcha el programa Vivienda Pública para renta, el cual busca arrendar espacios a precios accesibles a grupos vulnerables afectados por la gentrificación, como jóvenes, adultos mayores, madres solteras, entre otros.

Así, se contempla mil espacios de renta económica en puntos estratégicos de la urbe, aunque la meta al cierre de esta administración será de 20 mil viviendas.

"Nos comprometemos a tener una meta de por lo menos 20 mil viviendas en renta en este periodo de este ejercicio de gobierno, ya de casi cinco años que tenemos, 20 mil viviendas en renta, que significa una parte importante de todas las viviendas que vamos a producir. Y esto ayudará a que al menos la mitad del déficit de vivienda en renta que la Ciudad, que la población busca podamos atenderla" , enfatizó Brugada.

Te puede interesar: Sheinbaum anuncia demanda contra abogado de Ovidio Guzmán

¿En dónde se ubicarán los espacios de renta barata en la Ciudad de México?

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, anunció que para este programa, el Gobierno capitalino adquirió cuatro inmuebles ubicados en la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc; en Tacuba, Miguel Hidalgo, y uno más en El Rosario, en Azcapotzalco (de los que no se dio a conocer las ubicaciones precisas), así como el edificio ubicado en 5 de Febrero sin número, en el Centro Histórico, frente a la Plaza Tlaxcoaque, donde la jefa de Gobierno colocó la primera piedra.

"En estos nuevos espacios adquiridos por la Ciudad será posible, en los nuevos nada más, producir al menos 550 departamentos. Para ello, en total se hará una inversión superior a los 600 millones de pesos, incluyendo suelo y obra" , precisó el secretario.

También se sumarán como parte de este programa los más de 150 departamentos que están en construcción en la colonia Doctores, junto con Servimet —que eran parte de un programa piloto de renta para jóvenes que puso en marcha la administración pasada— y más de 300 departamentos que han sido construidos como parte de la rehabilitación luego de los sismos de 2017.

¿Cuánto costará la renta?

El objetivo del programa es ofrecer vivienda a precios accesibles para la población, a la vez que se frene la gentrificación que se vive en algunos puntos, en los que rentas de entre 14 mil o 15 mil pesos se han incrementado incluso al doble.

Por ello, el costo de la renta en estos inmuebles no deberá ser superior a 30% de los ingresos de las familias, es decir, que para las personas que ganan un salario mínimo la renta será de alrededor de 3 mil pesos, subrayó Inti Muñoz.

"Para quien gana tres salarios mínimos la renta será de poco más de 7 mil 500 pesos en espacios —habrá chicos, más grandes— que, en promedio, rondarán los 60 metros cuadrados, que es el parámetro que para la Ciudad de México es adecuado para la vivienda digna", dijo.

Clara Brugada señaló que en la Ciudad de México la población destina alrededor de 50% de su sueldo para rentar un lugar para vivir. Ante esto es que se implementan acciones para enfrentar el aumento en los costos de la vivienda y evitar la expulsión de la población a las periferias.

"Tenemos una Ciudad que tiene zonas en donde la renta está creciendo por encima de la media. Viviendas que tenían el costo de 14 mil, 15 mil pesos la renta, hoy están a lo doble" , enfatizó.

"No se puede hablar de bienestar, si no hay un lugar asequible donde vivir. No se puede hablar de justicia si las familias tienen que salir expulsadas de sus colonias y de sus barrios. Y no se puede hablar de derechos si no se garantiza el derecho a esta Ciudad y el derecho a vivir en la capital", expresó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB