La unión entre personas gay volvió al ojo público, luego de que se diera a conocer que el Vaticano ha aceptado la "posibilidad de bendecir" a parejas "en situación irregular" o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio, según un documento publicado hoy por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Ante esto, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo y, en general, de la cuestión homosexual o gay ha vuelto a ser discutida, quizás, con una apertura que no tiene precedentes, por lo que vale la pena recordar cómo está constituida esta comunidad y cuántos mexicanos y mexicanas se identifican con esta orientación sexual.

La Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017 revela que el 3.2% de la población de 18 años y más se autoidentificó como no heterosexual, mientras que el 96.8% señaló ser heterosexual.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en México, 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBT+.

En el año 2021, el total de la población de 15 años y más de edad en México se estima en 97.2 millones de personas. De estas, 5.0 millones se autoidentifican LGBT+, lo que equivale al 5.1 % de la población de 15 años y más en el país. El 81.8 % se asume parte de esta población por su orientación sexual, un 7.6 %, por su identidad de género y un 10.6 %, por ambas.

En país, 1 de cada 20 personas de 15 años y más de edad, se autoidentifica como LGBT+.

Discriminación a la comunidad LGBT+

La discriminación contra personas no heterosexuales es una realidad presente todos los días en México. De acuerdo con la ENADIS 2017, el 33% de mujeres y el 41% de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa; mientras que el 30% de mujeres y el 35% de hombres no aceptarían a alguien homosexual.

Por otro lado, 7 de cada 10 personas LGBT+ expresaron haber vivido y sufrido discriminación.

Los asesinatos son la reacción más violenta de la discriminación. México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans, solamente después de Brasil. Y de 2007 a 2017 se han registrado 422 transfeminicidios, según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

Con información del Inegi

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA