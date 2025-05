La tarde del jueves, una hora entes de que iniciara el festejo por el Día de las Madres que la alcaldía Gustavo A. Madero había preparado con la presentación de las cantantes Alicia Villarreal, Ana Cirré y Ángela Carrasco, las torres de iluminación colapsaron sobre el escenario que se montaba para el evento.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México atribuyó el accidente a las condiciones meteorológicas, lluvia y ráfagas de viento de hasta 50 km/h que sorprendieron después de días soleados.

Fue al rededor de las 15:50 horas que los servicios de emergencias recibieron reportes del accidente y acudieron a su atención. Más tarde se informó que cinco personas lesionadas fueron atendidas en el lugar, y dos más, rescatadas de los escombros, fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió en el área reservada para el escenario y todos los heridos son parte de la empresa encargada de la logística del evento, así lo comunicó Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero en su pronunciamiento sobre lo ocurrido:

"Tuvimos el colapso de nuestro escenario principal, quiero informarles las tres cosas más importantes del día de hoy. No tenemos una sola persona que haya perdido la vida. Tenemos seis lesionados que fueron atendidos en piso, en este lugar, que no ameritaron traslado, muchos de ellos solamente conmocionados por lo que había sucedido, son trabajadores de la misma empresa, dos de ellos fueron trasladados al hospital, heridas que no ponen en riesgo sus vidas"

Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre la condición de los hospitalizados ni sobre posibles responsables.