Fuerzas Armadas fallan en derechos humanos

Aunque hace 10 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano capacitar a sus Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, no hay evidencia de que esto se haya cumplido, advirtieron organizaciones sociales a través del informe Falsas Salvaguardas.

En este estudio las asociaciones civiles señalaron que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional no tienen información suficiente para comprobar que sus elementos han sido capacitados en esa materia, con el objetivo de que no cometan violaciones a las garantías de los ciudadanos.

Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y Data Cívica dieron a conocer el documento, el cual está basado en solicitudes de información a las secretarías de la Defensa y Marina, así como a la Guardia Nacional, ésta última institución fue considerada “militarizada” porque gran parte de sus elementos eran del Ejército y su titular, Luis Rodríguez Bucio, tiene formación castrense.

“Ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple a cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal. De las instituciones a las que consultamos, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina, ni la Guardia Nacional cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”, acusaron las tres organizaciones.

Sobre el Ejército, esta dependencia sólo reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas entre 2013 y 2019. Además, no se informó si los militares han recibido lecciones en temas específicos como derechos de las mujeres, de preferencias de género y de personas con discapacidad.

Para el caso de la Marina, esa dependencia respondió a una solicitud de información que no estaba obligada a atender las sentencias de la Comisión Interamericana, específicamente las de los casos “Fernández Ortega y otros vs. México” y “Rosendo Cantú y otra vs. México”, con las cuales el organismo ordenó las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas.

La Guardia Nacional aceptó que sólo siete de cada 100 elementos han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado.

Prometen avances por el caso de los normalistas

El Gobierno mexicano prometió avances de justicia en una reunión en Palacio Nacional con padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace seis años en Ayotzinapa, Estado de Guerrero.

El encuentro ocurrió un mes después de que una jueza federal dictó prisión formal para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los normalistas.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, aseveró que de 80 órdenes de arresto, todavía están pendientes de cumplimentarse entre 40 y 50. Agregó que México busca que Israel expulse a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.