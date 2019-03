Frente por la Familia pide a AMLO no despenalizar el aborto

"Si no se defiende la vida no hay paz" dice el @FNxFamilia tras el evento de @lopezobrador_ en Puebla. Señalan a @M_OlgaSCordero y @PMunozLedo de promover el aborto y que los legisladores no están informados sobre el tema. #OlaCeleste



��️: @calesmont pic.twitter.com/XhSWcqhwgR