Fraude electoral en 2006 hizo mucho daño al país: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay pruebas suficientes de que hubo fraude electoral en el 2006, y sostuvo que esa imposición le hizo mucho daño al país.

En entrevista a medios tras un encuentro con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente electo aseveró que el fraude en la elección presidencial, como lo dijo Roberto Madrazo, entonces candidato presidencial, es de dominio público.

"Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006, por eso no se abrieron los paquetes electorales, no se cumplió con la demanda de la gente de que se contarán los votos, eso ya se sabe.

"La mayoría de los mexicanos saben lo que sucedió pero ya no nos vamos a quedar en eso. Ahora se presentó una nueva oportunidad y la gente nos dio su apoyo con mayor contundencia para que no quedará ningún margen o posibilidad de fraude", expresó.

