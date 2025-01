Rodolfo “N” conocido como “Fofo” Márquez fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, luego de que el pasado viernes se dictaminó que es culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

En la audiencia de este miércoles, celebrada ante el Órgano Jurisdiccional, el juez impuso la sentencia condenatoria, además determinó que el influencer deberá pagar una multa por concepto de reparación del daño.

Recordemos que “Fofo” Márquez fue declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, debido al ataque que realizó contra una mujer de 52 años, identificada como Edith “N”, en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan el pasado 22 de febrero del 2024, hecho que fue grabado a través de cámaras de seguridad, y que fue determinante para su sentencia.

Al respecto, la víctima, Edith “N” declaró ante medios, al término de la audiencia, que a ella le hubiera gustado que la penalidad fuera más alta, sin embargo, respeta la decisión del juez.

Además en la audiencia del 22 de enero, “Fofo” Márquez relató cómo ocurrieron los hechos, cuando golpeó brutalmente a Edith “N” y aseguró que la víctima lo insultó previo a la agresión, la cual reconoció que fue equivocada.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”, mencionó el influencer.

Finalmente en noviembre de 2024, se le ofreció a “Fofo” Márquez la posibilidad de llevar un procedimiento abreviado, de haberlo aceptado, el creador de contenido habría recibido una sentencia de 11 años y 8 meses si se declaraba culpable por tentativa de feminicidio, además de pagar una multa de 22 mil 700 pesos y la reparación del daño de 277 mil 400 pesos, sin embargo, el influencer no lo acepto.

