Fernández Noroña está en contra de Sheinbaum; no comparte esta propuesta

Gerardo Fernández Noroña es un personaje polémico por sus pronunciamientos políticos y ahora vuelve a los reflectores luego de pronunciarse sobre una propuesta de la próxima presidenta de México, y compañera de partido, Claudia Sheinbaum Pardo.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo estar en contra de que se elimine la reelección de diputados y senadores, como propuso la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, afirmó que votará a favor, previo a que iniciara el foro sobre la reforma al Poder Judicial, que se realizó este viernes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Explicó que es un error prohibir la reelección, porque es la forma en que los legisladores hacen su carrera política, y la comparó con la carrera judicial, que también han defendido ministros, magistrados y jueces, ante la propuesta de elegirlos mediante voto popular.

Te puede interesar: Esto opina Sheinbaum sobre la reducción a la jornada laboral

"Voy a votar a favor de que se elimine [la reelección] y lo considero un error. Yo creo que, así como la carrera judicial, se hace carrera política. En todos los países del mundo, la carrera política se hace en el Parlamento, y yo creo que debería quedarse la reelección, y otros creen que no", comentó.

Dijo que, en lugar de eliminar la reelección de legisladores para terminar con los cacicazgos en el Congreso de la Unión, se debe combatir el nepotismo.

"Piensan que así se van a resolver los cacicazgos, yo no lo creo. Yo creo que lo que debemos prohibir es que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu primo hermano, te pusiera en el cargo, a mí me parece que eso no debe pasar", expresó.

También se pronunció en contra de eliminar a los diputados y senadores plurinominales, porque afectaría a las minorías en el Congreso.

Y expuso que, si no hubiera plurinominales, Morena y sus aliados tendrían 83% de la Cámara de Diputados y 95% en el Senado de la República.

Dijo que la reforma al Poder Judicial pretende darle oportunidad de acceder a un cargo a quienes no son parte de la carrera judicial.

Por último, anunció que ya inició el análisis del presupuesto que será necesario para realizar la primera elección de ministros, magistrados y jueces, una vez que la mayoría de Morena y sus aliados aprueben la reforma en la próxima Legislatura.

El dato

Fernández Noroña se pronunció en contra de eliminar a los legisladores plurinominales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA