En redes sociales han circulado diversos videos donde se observa a elementos de seguridad desmayándose tras entrar en contacto con fentanilo, un opioide sintético que se emplea principalmente para tratar dolores intensos, especialmente en pacientes con cáncer.

Frente a esta situación, el médico anestesiólogo Isaac Chávez Díaz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que “últimamente hay mucha desinformación” en torno a los efectos de este compuesto al contacto. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el especialista compartió un video donde aclara lo que realmente ocurre.

El Dr. Chávez Díaz explicó que muchas personas creen que basta con tocar el fentanilo para colapsar inmediatamente. Sin embargo, señaló que esta sustancia es utilizada por los médicos "todo el tiempo en el quirófano" sin generar consecuencias inmediatas por contacto casual.

En su demostración, el médico abrió una ampolleta de fentanilo y vertió un mililitro en su mano para ilustrar que no causa un efecto instantáneo. “No pasa nada. No es algo que al contacto vaya a suceder. Está diseñado para administrarse de forma intravenosa. Es acuoso. No traspasa la piel mágicamente”, afirmó.

Esto pasa si tocas Fentanilo.

El especialista también aclaró que tocar comprimidos o polvos de fentanilo no significa que la sustancia atravesará la piel ni provocará reacciones adversas de manera automática. Sin embargo, enfatizó que este medicamento puede ser peligroso si se usa de forma incorrecta o sin el conocimiento adecuado.

Uso indebido y aumento de sobredosis

En años recientes, el mal uso del fentanilo ha crecido, lo que ha resultado en un incremento de sobredosis y fallecimientos relacionados con opioides. Esto refuerza la importancia de manejar este medicamento bajo estricta supervisión médica.

Propiedades y efectos del fentanilo

El fentanilo es mucho más potente que otros opioides como la morfina, lo que lo convierte en una herramienta eficaz en el manejo del dolor severo, pero también en una sustancia de alto riesgo.

Efectos comunes:

Alivio del dolor: Es altamente efectivo para tratar dolores intensos.

Sedación: Puede inducir relajación y somnolencia.

Depresión respiratoria: En dosis elevadas, puede reducir o incluso detener la respiración.

Euforia: Puede generar una sensación de bienestar, lo que incrementa su potencial adictivo.

Usos médicos:

Manejo del dolor: Se utiliza principalmente para tratar el dolor crónico en pacientes con cáncer u otras enfermedades severas.

Anestesia: Forma parte de los procedimientos quirúrgicos como anestésico general.

Cuidados paliativos: Mejora la calidad de vida de pacientes terminales al controlar el dolor intenso.

El fentanilo, aunque esencial en el ámbito médico, debe ser manejado con extremo cuidado. Como subraya el Dr. Chávez Díaz, el contacto casual con esta sustancia no representa un riesgo inmediato, pero su uso indebido o manejo inapropiado puede tener graves consecuencias. Es indispensable que siempre sea administrado bajo la supervisión de profesionales de la salud.

