Felipe Calderón y su adicción al poder

Entender los orígenes del expresidente Felipe Calderón fue elemental para la periodista Olga Wornat, quien desde del año 2008 comenzó a escribir su reciente libro en el que además de desmenuzar los contextos familiares del entonces mandatario de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), también analiza su paso por la política, los personajes que influyeron y las decisiones que ocasionaron uno de los sexenios más mortales para México.

Se trata de “Felipe, el oscuro”, la más reciente publicación que Olga Wornat comparte a través de Editorial Planeta, y tras ocho años de conflictos para que el libro saliera a la luz, la periodista argentina comparte los procesos de investigación y las amenazas que surgieron hacia ella y sus colaboradores, y que evitaban que los lectores conocieran esta crónica que refleja los estragos del narcotráfico, la corrupción y la obsesión por el poder.

“Comencé a recoger información, hablar con gente cercana, después de la tragedia de la muerte de Juan Camilo Mouriño, yo vivía en México en ese entonces. Me pregunté qué pasaba y Planeta me propone hacer esto. Mi idea era hacer una crónica descarnada, cruda, de lo que había sido su sexenio. Quería contar lo que yo vi”, explica en entrevista vía telefónica desde Argentina.

Olga Wornat recuerda el recorrido que hizo por todo México para recabar información, testimonios y entrevistas con allegados a Los Pinos, quienes fueron piezas clave para que Calderón llegara a la presidencia mexicana en diciembre del 2006.

Wornat detalla que la editorial también fue amenazada y aunque en 2012 se contemplaba llevar el libro a las vitrinas, la censura obligó a posponer el proyecto, que a la larga, tras ocho años de espera, ese tiempo también jugó a favor de Olga, quien pudo actualizar los datos, e incluso, los testimonios que comenzó a recabar hace más de una década.

“El trabajo de actualización fue grande, hay información nueva que se incorporó, porque después de la caía de Genaro García Luna mucha gente se animó a hablar y comenzaron a llamarme. Fue un trabajo a cuatro manos, gente de todas partes me contactaron para pasarme información que no me habían dado en aquella oportunidad”.

Desde sus primeras páginas, “Felipe, el oscuro” explica el ascenso de Calderón a la presidencia y los intereses desde su precandidatura, así como la complicidad con su esposa, Margarita Zavala, quien figuró como primera dama y posteriormente fue candidata independiente a la presidencia, pero principalmente, Olga Wornat desmenuza las razones que llevaron a Calderón a dar continuidad a la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Nuevos pensantes

Tras el anunció de Felipe Calderón y Margarita Zavala por regresar al poder a través de su nuevo partido “México libre”, Olga Wornat reafirma la importancia de lograr la publicación de “Felipe, el oscuro”, que le significa la oportunidad de acercar la realidad política a una nueva generación de mexicanos votantes que eran niños o adolescentes cuando Calderón llegó al poder.

“Hay una generación de jóvenes que no supo lo qué pasó. El otro día hablé con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y la mayoría no lo había vivido tan crudamente. La gente de una edad más madura quizá sí lo pueda recordar, pero tampoco lo recuerdan a fondo, no en esta desmesura, porque fue un sexenio muy desmesurado”.

¿En qué momento se desata una obsesión por el poder? ¿Por qué querer regresar? Olga Wornat es directa en su respuesta: se trata de una adicción y un resentimiento por parte de Felipe Calderón que parecen infinitos.

“A Felipe Calderón lo estudié y analicé para tratar de entender sus acciones, no para justificarlo (…) él es un gran resentido social, un hombre con muchos claroscuros, con una personalidad adictiva. Felipe Calderón tiene una personalidad adictiva, tiene una gran adicción al poder y al protagonismo, al estar siempre allí. (Hay políticos) que entran como en una burbuja y quieren volver al poder, él en realidad quiere volver a tener poder a través de Margarita, a quien yo defino como su socia, además de ser su esposa”.

Portada. Libro “Felipe, el oscuro” editado por Planeta. ESPECIAL

Impacto cultural

Ante la cotidianidad del contenido de entretenimiento basado y/o relacionado al narcotráfico y cómo éste impacta en la percepción del ciudadano, Olga Wornat responde que tanto películas, series, libros y música nunca serán ajenos al tema, y aunque hay opiniones que consideran que estos contenidos “enaltecen” al narco y sus detonantes, la periodista considera que indiscutiblemente forman parte de la cultura más allá de la fronteras mexicanas.

“Yo las miro -esas series- son las que están en las plataformas y son las más vistas. La gente tiene morbo hacia eso, a las series de narco. Eso no se acaba y no se acabará, está muy metido. En mi entender no quiere decir que la gente esté aprobando las actividades ilícitas, pero la gente quiere saber qué sucede detrás, por eso los libros sobre narcos también se venden. Cualquier cosa que diga narco se vende. Esto está más relacionado con el morbo, con la curiosidad”.

Llegará virtualmente a la FIL

Ante las estrictas medidas que el gobierno de Argentina realiza por la pandemia del COVID-19, y donde actualmente reside Olga Wornat, la periodista señala que de momento su participación en la próxima edición de la Feria del Libro de Guadalajara (FIL) está contemplada de manera virtual, aunque considera que si las condiciones de la emergencia sanitaria lo permiten, no dudaría en hacer acto de presencia.