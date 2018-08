Evaluarán productividad y desempeño de nuevos diputados federales

A partir del 1 de septiembre, el desempeño de los 500 diputados federales que integrarán la LXIV Legislatura será calificado a través del Sistema de Evaluación de Diputados (Secadi) instalado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.



Entre los 140 indicadores que se tomarán en cuenta destacan los referentes al trabajo legislativo, es decir la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, votaciones, contacto con la gente -que implica visitas al distrito- y su asistencia a las sesiones.



Las evaluaciones se publicarán al término de cada periodo ordinario de sesiones, con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información y rendición de cuentas de los legisladores.



Las calificaciones se indicarán con las letras AA, A, B, C, D y E, donde AA es la evaluación más alta y E la más baja, y se difundirán de manera permanente en el portal de Internet del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El Sistema surgió de una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, que tuvo su origen en una iniciativa presentada por el diputado Edgar Romo García y cuyo dictamen fue aprobado el pasado 26 de abril del año en curso.

Fue este jueves que el mismo Romo García, presidente de la Mesa Directiva, presentó dicho sistema, primero en su tipo en el país, y declaró la instalación de su Consejo Coordinador.

"La intención es que ésta sea una evaluación institucional que considere criterios e información parlamentaria no sólo de manera cualitativa, sino también de manera cualitativa", afirmó el legislador federal.



Comentó que la iniciativa para crear el Secadi surgió de la necesidad de fortalecer el acercamiento de los legisladores con los ciudadanos y aseguró que este Sistema aportará a cerrar la brecha de distanciamiento que hay entre ellos.



En declaraciones posteriores, Romo García afirmó que, al culminar su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, el próximo 31 de agosto, el Sistema estará conectado y operando. "Ya está preparado todo para que la próxima legislatura pueda comenzar haciendo reportes de sus actividades, rindiendo cuentas".

Cuestionado sobre si el Sistema estará acompañado de mecanismos de sanciones, respondió: "La mayor sanción para un diputado es precisamente el reconocimiento o no de sus electores. Ahí es donde uno cumple o no con su obligación".



El Consejo Coordinador del Sistema de Evaluación de Diputados quedó integrado por representantes de órganos técnicos de la Cámara de Diputados, grupos parlamentarios, instituciones académicas, organizaciones civiles y del sector empresarial, y tendrá vigencia de un año.



Por el ámbito académico, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), integran el Consejo Coordinador.



Mientras que del ámbito de la sociedad civil están: el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Borde Político A.C., Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Observatorio Parlamentario A.C..



Y por los empresarios, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y Asociación de Bancos de México (ABM).



Asimismo, contará con invitados especiales, entre representantes de algunos organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México.

LS