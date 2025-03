Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, alertó que inventaron una cuenta de Telegram con su número, foto y nombre con la que piden "favores" y "ayudas".

A través de su cuenta de X, Moctezuma Barragán indicó que no tiene perfil de Telegram.

"Está esa cuenta hackeada, yo no uso Telegram y tampoco en ninguna circunstancia pido favores o ayudas a mis amigas, a mis amigos. Así que por favor no me hagan caso. Y cualquier solicitud que se hace pasar por mí, y mucho menos de esa cuenta de Telegram", advirtió el funcionario.

"No uso redes sociales para pedir favores o acordar temas, lo hago para informarles a ustedes sobre las actividades que llevamos a cabo en la Embajada", recalcó.

