Estas son las ciudades más infieles de México

El amor es un fenómeno sociocultural que cambia junto con nosotros, a lo largo del tiempo. Hoy vemos un amor en el que se ponen en duda los géneros y los roles de pareja, que se cuestiona a sí mismo, que no da por hecho todo lo que se cree inamovible en el mismo.

El amor de nuestros días es un amor de redes sociales, de aplicaciones de citas, de ligar por medio de reacciones , comentar la historia del otro y darle “likes”; de poner las mejores fotos de uno mismo para parecer un candidato atractivo en el catálogo digital e impersonal del amor de nuestros tiempos.

No obstante, sin importar la modalidad, los acuerdos, los vínculos o los métodos, hay algo de lo que nadie se puede escapar en el amor: del dolor. Y sobre todo, del dolor por una infidelidad.

Las ciudades más infieles de México

En ese universo de aplicaciones para conocer personas, Ashley Madison es un sitio web que fue pensado para los encuentros o citas "extramaritales" . Pues, uno de los filtros que la aplicación pide al registrarse, es saber si eres un "hombre comprometido que busca mujeres", o una "mujer comprometida que busca hombres".

El mismo logo de la aplicación es “la vida es corta. Ten una aventura”. (Life is short. Have an affair), en inglés.

Haciendo estadísticas del número de usuarios registrados por región geográfica, la aplicación reveló cuáles son las ciudades más infieles de México, que serían las siguientes diez:

1. Tijuana

2. Monterrey

3. Zapopan

4. Aguascalientes

5. Culiacán

6. Mexicali

7. Puebla

8. Guadalajara

9. Chihuahua

10. Hermosillo

Con Tijuana, Monterrey y Zapopan ocupando los tres primeros lugares, y Hermosillo en el último puesto.

