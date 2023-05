El asesinato de un perro que fue lanzado dentro de un cazo con aceite hiriviendo en Tecámac, Estado de México, ha generado indiginación a la población y a los usuarios de redes sociales por la crueldad y sufrimiento por el que atravesó el can antes de morir.

“Peludos Desamparados” hizo la denuncia en redes sociales, donde especificó que el suceso se registró afuera de una carnicería de la calle Benito Juárez antes del mediodía del 28 de mayo.

En los videos de las cámaras de seguridad del local se alcanza apreciar al agresor que estaba vestido con una camiseta azul y pantalón de mezclilla.

Las imágenes comenzaron a circular en Internet y las autoridades correspondientes informaron que están realizando una investigación para dar con el responsable de la muerte del perro.

Castigos por maltrato animal en el Estado de México

El artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México cataloga el maltrato animal como un delito. El capítulo III de dicho marco jurídico establece que se castigará a toda persona que resulte responsable de causar lesiones dolosas a cualquier animal que no sea considerada como plaga.

“Se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de 50 a 150 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda”, establece el artículo sobre los castigos que recibirán las personas que maltraten a un ser sintiente sin causarle la muerte.

El responsable que cause la muerte no inmediata, es decir, que utilice cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal, podrá ser acreedor de una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario mínimo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México exhortó a la población a denunciar cualquier acto de crueldad animal del que haya sido testigo por medio del número de teléfono 01 800 70 28 770, el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx y a través de su plataforma digital.

La agresión al perro

Óscar, trabajador de la carnicería, explicó a las cámaras de Milenio Televisión que el hombre había entrado alcoholizado a su local y desenfundó un arma amenazándolo de muerte. Al salir del lugar el hombre cargó al perro que estaba caminando por la calle y lo lanzó al cazo.

“Me dijo que tenía media hora para cerrar el local que si no me iba a matar. Me dijo bueno ahí te va un regalito y aventó al perro al cazo, cerré la llave de paso del gas e intentamos ayudar al perrito”, comentó Óscar.

Cuando bajó la temperatura del aceite lograron sacar al canino, pero estaba agonizando, sufrió por más de cuatro horas en lo que buscaban a un médico veterinario y finalmente murió por el dolor.

CR