Esta es la mejor pantalla Smart TV que puedes comprar, según la Profeco

Si piensas en renovar tu pantalla Smart TV o es la primera vez que vas adquirir una pantalla con acceso a internet de forma inalámbrica te conviene saber que la Profeco ha realizado un estudio sobre 20 modelos de televisores disponibles actualmente en el mercado, mismos que pertenecen a 9 marcas y se hallan en diversas dimensiones, de modo que si es para un tamaño u otro tengas la mejor información puedes hacer una compra inteligente.

La televisión es uno de los principales objetos y gustos en lo que se invierte en el mundo, el artefacto es una ventana a la información y al entretenimiento, por lo que muchos la consideran una elemento indispensable dentro de sus hogares, pero con los años los dispositivos han adquirido diversas facultades, han dejado de depender de la señal de aire y se han introducido al mundo virtual por medio del internet, ahora son monitores capaces de proyectar los contenidos de las principales plataformas de streaming y por lo mismo se han vuelto un tanto más costosas.

En ese contexto, y para no que no te den gato por liebre, la Profeco indagó en los aspectos a considerar antes de comprar una pantalla y al mismo tiempo facultó una lista de los mejores dispositivos, toma en cuenta que aunque el estudio se realizó en el 2020 sus consejos siguen siendo funcionales, por lo que puedes considerar sus resultados como una guía antes de adquirir una nueva pantalla.

Las mejores Smart TV según la Profeco

La Profeco tomó en cuenta para su estudio los atributos de cada equipo, la calidad del audio, la calidad de la imagen que se compone por la fidelidad del color, la intensidad de sus contrastes, el nivel del negro y la uniformidad de la retroiluminación delpanel donde se muestra la imagen, con base a eso las mejores pantallas, por dimensión, fueron las siguientes:

Atvio AT-40IS840 40’’

Speler SP-LED50US 50’’

Panasonic TC-50GX500X 4K 50’’

Panasonic TC-55GX500X 4K 55’’

Consejos útilespara comprar una Smart TV

Infórmate de todos los atributos: Al adquirir tu pantalla recuerda que no solo es importante conocer su desempeño y precio, sino también el tipo y cantidad de aparatos electrónicos que le podrás conectar.

No todos los atributos son indispensables: Antes de hacer tu compra considera que cada atributo adicional impacta sobre el precio de la pantalla, por lo que es importante que no adquieras un modelo con funciones o características que no usarás.

Revisa que cuente con todos sus accesorios: Por lo normal una pantalla no ocupa mucho, pero algunos modelos dependen de otros accesorios como el control remoto, cables adicionales, micrófonos, etc. por lo que conviene revisar si ya cuenta con ellos o en su caso si son fáciles de adquirir, además revisa también que incluya su instructivo y la póliza de garantía.

Protege tu pantalla: Una vez realizada la compra puedes proteger tu dispositivo de tormentas o intermitencias del servicio de la luz con un regulador electrónico con supresor de picos, no tiene porqué generarte problemas o fallas graves durante su vida útil; sin embargo, es recomendable que la garantía ofrecida por el fabricante sea de al menos 1 año.

