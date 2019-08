Es un logro que no haya impunidad, afirma López Obrador sobre caso Robles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en casos como el de Rosario Robles, vinculada a proceso por anomalías como ex funcionaria, es un logro que no haya impunidad, "que haya un Estado de derecho y no de chueco".

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario aclaró que es decisión de un juez el que también investigue a otros ex servidores públicos, como al ex presidente Enrique Peña Nieto, en el caso del desvío de recursos y anomalías en las que está vinculada Rosario Robles por el indebido ejercicio en sus funciones cuando fue titular de la Sedesol y Sedatu.

"El proceso está abierto, hay términos legales y el juez va resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, a otros ex servidores. No es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilatos", expresó.

Aunque rechazó que no es un logro para su administración, sí lo es que no haya impunidad.

Afirmó que tanto la Fiscalía General de la República, como el Poder Judicial son independientes del Ejecutivo.

En el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero, explicó que lo ha visto pocas veces en algunos eventos públicos. "No he hablado con él ni tampoco utilizo palomas mensajeras, es autónomo completamente", dijo.

"Es un asunto que está atendiendo la fiscalía general y el juez va a decidir ahora sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles. De acuerdo al procedimiento se tiene que llevar a cabo un juicio en estos días. Hay un término legal para ver si procede o no el amparo, eso lo decide la autoridad judicial", detalló.

Reiteró que el juez decidirá si ex servidores públicos están involucrados en caso.

"Tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad porque no era así, el poder de los poderes era el Ejecutivo y el presidente. Ya no", expuso.

GC